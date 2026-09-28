灣區油價漲 車主多跑段路省油錢
據「信使報」（Mercury News）報導，隨著灣區（Bay Area）汽油價格持續飆升，許多駕車者都願意多跑一段路，只為加滿一箱更便宜的汽油。
有些加油站的油價甚至低於倉儲式連鎖店好市多（Costco）的每加侖5.79美元。這些加油站既有大型零售商，也有獨立經營的加油站。根據GasBuddy.com的數據，以下是目前聖荷西（San Jose）周邊最便宜的加油站，油價是截至9月28日的油價：
．每加侖5.56美元，World，Senter路3148號，加州聖荷西；
．每加侖5.62美元，Moe′s Stop，Camden大道1948號，加州聖荷西；
．每加侖5.67美元，Arco，Senter路3147號，加州聖荷西；
．每加侖5.67美元，Arco，Branham巷1405號，加州聖荷西；
．每加侖 5.69 美元，Arco，301 Gateway Drive301號，加州賀萊斯特（Hollister）；
．每加侖 5.69 美元，Arco，Almaden Expwy.4995號，加州聖荷西；
．每加侖 5.69 美元，Speedway Express，E. Capitol Expwy.1091號，加州聖荷西；
．每加侖 5.69 美元，Gulf，Tully路1155號，加州聖荷西；
．每加侖 5.75 美元，Arco，Snell大道3951號，加州聖荷西；
．每加侖 5.79 美元，Costco，S. Evergreen Loop 2376號，加州聖荷西。
報導指出，灣區汽油價格持續飆升，讓不少駕車者開始積極尋找較便宜的加油站，甚至願意多開一段路，只為省下每一加侖的油錢。 根據GasBuddy.com截至9月28日的數據，最便宜的是聖荷西Senter路3148號的World，加滿1加侖只要5.56美元，低於Costco的5.79美元。 這些便宜油站多集中在聖荷西周邊，包含Arco、World、Moe′s Stop、Speedway Express與Gulf等，顯示大型連鎖與獨立油站都在提供較低價格。
精華 FAQ
報導指出，灣區汽油價格持續飆升，讓不少駕車者開始積極尋找較便宜的加油站，甚至願意多開一段路，只為省下每一加侖的油錢。
根據GasBuddy.com截至9月28日的數據，最便宜的是聖荷西Senter路3148號的World，加滿1加侖只要5.56美元，低於Costco的5.79美元。
這些便宜油站多集中在聖荷西周邊，包含Arco、World、Moe′s Stop、Speedway Express與Gulf等，顯示大型連鎖與獨立油站都在提供較低價格。
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