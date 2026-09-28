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加州10大最富郊區城 9個在灣區

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南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產...
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

2014年，當時美國總統是歐巴馬，加州州長是布朗（Jerry Brown），一條白吐司售價1.4元，舊金山一加侖汽油低於4元。

十年前，加州最富裕的十個郊區城市中，有四個位於舊金山灣區、四個位於大洛杉磯地區。十年後，加州最富裕的十個郊區城市已大不相同，灣區現在占了九個。

舊金山紀事報表示，根據可取得的最新美國人口普查數據（2024年），他們發現，加州最富裕郊區城市十年來變化甚大。2014年數據顯示，加州富裕郊區城市的南北分布當時較為平均，如今則高度集中在灣區。

紀事報將「郊區城市」定義為：至少有5000戶家庭且毗鄰主要都會區的城市。在這一定義下，加州一些最富裕城市，例如房價全美最高的阿賽頓（Atherton）、希爾斯堡（Hillsborough）、波度拉谷（Portola Valley）和洛斯阿圖山（Los Altos Hills）都被排除在外。

加州目前最富裕的十個郊區城市及其家庭平均年收入依序為：洛斯阿圖（Los Altos，41萬7000元）、阿拉莫（Alamo，40萬1000元）、奧倫達（Orinda，37萬7000元）、蒙洛公園市（Menlo Park，34萬7000元）、薩拉度加（Saratoga，34萬6000元）、聖卡洛斯（San Carlos，33萬9000元）、洛斯蓋圖（Los Gatos，33萬1000元）、拉肯亞達佛林楚奇（La Cañada Flintridge，32萬9000元）、拉法耶（Lafayette，32萬5000元）和巴洛阿圖（Palo Alto，31萬6000元）。

加州最富裕郊區城市前十名名單與十年前變化之大，並未讓柏克萊加大環境設計學院（College of Environmental Design）城市與地區規畫助理教授巴赫霍茲（Max Buchholz）感到驚訝。他說：「大家現在看到的是灣區科技業不斷發展的結果，這種情況已持續了40多年，快50年了。」

分析還顯示，加州過去十年家庭年收入成長幅度最大的十個城市全部都在灣區，紐華克（Newark）以68%居冠，聖卡洛斯（San Carlos）以64%居次，聖塔克拉拉市以54%排第三。

精華 FAQ

  • 根據舊金山紀事報整理的2024年普查資料，加州最富裕的10個郊區城市中，有9個位於舊金山灣區，顯示富裕人口與高收入家庭正更集中在北加州。

  • 洛斯阿圖（Los Altos）以家庭平均年收入41萬7000元排名第一，接著是阿拉莫、奧倫達與蒙洛公園市，前10名多數也都落在灣區。

  • 柏克萊加大學者指出，這是灣區科技業長期發展的結果，相關效應已持續約40多年到快50年，不只推高房價，也帶動家庭收入明顯成長。

灣區 加州 舊金山

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