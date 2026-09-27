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前聖塔克拉拉市議員質疑李維體育場收益透明度

記者龔玥╱聖塔克拉拉即時報導
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前聖塔克拉拉市議員渡邊質疑李維斯體育場為聖塔克拉拉市帶來的經濟效益。（記者龔玥╱...
前聖塔克拉拉市議員渡邊質疑李維斯體育場為聖塔克拉拉市帶來的經濟效益。（記者龔玥╱攝影）

前聖塔克拉拉市議員渡邊（Kathy Watanabe）近日呼籲，應針對李維體育場（Levi’s Stadium）為聖塔克拉拉市帶來的經濟效益進行獨立分析，全面檢視體育場的成本、收入以及對市政府財政的實際貢獻，讓居民更清楚了解大型體育賽事為城市帶來的經濟利益。

渡邊是今年11月3日聖塔克拉拉市長選舉候選人之一，她日前在李維體育場外舉行記者會，要求市府提高體育場財務資訊透明度，並檢視超級盃世界盃等大型賽事期間，當地商家是否真正從人潮與消費中受益。

渡邊表示，市府需要釐清李維體育場創造的收入，以及這些收入如何計算、其中有多少應該進入市府一般基金。根据San José Spotlight的报道，她希望確認「應該進入市府一般基金的收入確實進入一般基金」，同時也希望確保未來大型活動能讓更多當地小型企業獲益。

目前渡邊並未提出聖塔克拉拉市可能少收多少收入的具體數字，表示相關報告尚未完成。協助籌辦此次記者會的社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）創辦人艾斯科巴（Edward Escobar）也未能提出具體金額，僅表示目前的收入「還不夠」。

不過，負責灣區大型體育活動相關工作的灣區主辦委員會（Bay Area Host Committee）則表示，聖塔克拉拉已從相關大型活動中獲得經濟效益。該委員會發言人傑爾曼（Mitch Germann）表示，根據公開紀錄，委員會已支付市府95%的相關帳單，目前已等待市府提供額外資料，以完成剩餘款項的結算。

傑爾曼表示，2026年超級盃第60屆賽事（Super Bowl 60）以及在李維體育場舉行的世界盃賽事，為聖塔克拉拉帶來包括飯店入住率提高、短期租屋需求增加、城市知名度提升，以及對當地學校的投資等經濟與社區效益。

大型賽事對李維體育場周邊商家的影響也不盡相同。部分商家表示，今年的超級盃及世界盃明顯帶動營業額。

但並非所有周邊商家都從大型活動中獲益。長期在Great America灣區捷運（VTA）車站附近販售熱狗的吉本斯（Howard Gibbons）表示，大型活動期間的管制措施反而影響他的生意。

有關李維體育場經濟效益的爭論，也讓外界重新關注過去大型體育賽事帶來的實際經濟效益。2016年超級盃期間，灣區整體經濟活動增加約2.4億元，但一項分析顯示，聖荷西獲得的經濟活動約占12%，聖塔克拉拉約占7%，舊金山則占57%。

精華 FAQ

  • 她認為市府應有獨立分析，完整檢視體育場的成本、收入與實際財政貢獻，避免居民無法清楚知道大型賽事到底帶來多少經濟利益。

  • 渡邊關注收入如何計算、哪些金額應進入市府一般基金，以及相關收入是否真的有如實入帳，並希望未來大型活動能讓更多在地小商家受惠。

  • Bay Area Host Committee表示，聖塔克拉拉已從大型賽事獲得經濟回報，且已支付市府95%相關帳單；他們也提到飯店、短租、城市能見度與學校投資等效益。

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