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北美台灣科技年會 聚焦AI落地應用 蕭美琴：加強台美人才新創交流

記者王湘涵/聖塔克拉拉即時報導
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2026北美台灣科技年會聚集台美科技、產業及創新領域人士，與會貴賓於活動現場合影...
2026北美台灣科技年會聚集台美科技、產業及創新領域人士，與會貴賓於活動現場合影。（記者王湘涵/攝影）

2026北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit 2026）26日在聖塔克拉拉會議中心登場，今年以「The Next AI Era: Connecting Innovation and Talents」為主題，AI如何走進實體世界、真正落地應用，成為今年討論主軸。

年會聚焦Physical AI、Agentic AI與算力部署，並規畫Keynote與Forum、Taiwan Career Day及Taiwan Demo Day三大關鍵模組。今年也是年會第五屆，主辦單位TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，活動持續串聯台美人才、新創及科技企業，今年獲超過100個組織與企業支持、220多名志工參與。

中華民國副總統蕭美琴透過預錄影片致詞，台灣正推動AI新十大建設，並透過Talent Taiwan、Startup Island Taiwan等計畫，加強台美人才流動與新創交流。

國發會主委葉俊顯表示，人才與創新是將台灣科技優勢轉化為未來成長的關鍵，希望進一步連結矽谷人才與創新社群，創造合作機會。

工研院董事長吳政忠指出，AI正從生成式AI、Agentic AI走向Physical AI。他以1980年代為例，當時矽谷的創新及創業能量與台灣製造、工程能力結合，建立成功的科技產業生態；如今進入新一波AI發展，台灣在半導體、硬體製造及系統整合的優勢，可再與美國的AI軟體、創業及創投能力結合，發展下一代Physical AI。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔形容，台灣擅長「把東西做出來、讓它運作」，矽谷則擅長追問「能不能做得更快、更聰明」，兩者結合可以創造更多可能。

安謀（Arm）副總裁曾志光（CK Tseng）表示，目前全球GDP約115兆美元，其中約40兆美元屬數位領域，另有75兆美元來自建築、農業、能源、醫療等實體經濟，但運算技術在實體世界的應用仍相對有限。面對勞動力短缺，未來智慧機器將更廣泛進入工廠、倉儲等場域。

不過，Physical AI落地仍須克服延遲、重量及領域知識三大挑戰。曾志光以自駕車為例，數位AI慢幾毫秒，使用者可能只是多等一下，但Physical AI若慢了幾毫秒，卻可能涉及碰撞等安全問題。他也以醫院為例，不同科別所需專業各異，機器人必須針對不同場域進行訓練。他預期2027、2028年將看到更多智慧機器在特定場域部署，到2029年前後有望進一步擴大規模。

群聯電子技術長林緯（Wei Lin）則從企業應用切入。他指出，不少企業已使用AI，但距離進入核心營運仍有落差。簡報資料顯示，76%企業表示已使用AI，真正導入核心營運的只有14%，部署AI Agent的更僅3.66%。企業進一步導入時，也面臨資料隱私、成本及可靠性等問題。

企業因此開始考慮將AI部署在內部。林緯表示，這並非購買伺服器、下載大型語言模型就能完成，還涉及模型管理、資料串接及安全等環節。群聯推出AI Data Platform，希望將部署時間從三至六個月縮短至14天。目前群聯72%員工擁有自己的AI Agent，截至8月底，公司估算AI增加的工作能力相當於約210名員工。

大會當天亦舉行Physical AI Forum，邀集工研院、史丹福大學及業界專家，討論Physical AI發展與落地應用。

2026北美台灣科技年會與會貴賓合影，左起：Startup Island TAI...
2026北美台灣科技年會與會貴賓合影，左起：Startup Island TAIWAN矽谷Hub主任蘇祐立、數位時代總編輯John Wang、工研院董事長吳政忠、國發會主委葉俊顯、TaiwanNext Foundation創辦人暨執行長謝凱婷、數發部政務次長楊佳玲、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、ITIC總經理Karen Yu及Talent Taiwan執行長廖炳坤。（主辦單位提供）

Physical AI Forum邀集工研院、史丹福大學及業界專家，討論Phys...
Physical AI Forum邀集工研院、史丹福大學及業界專家，討論Physical AI發展與實際應用。（記者王湘涵/攝影）

北美台灣科技年會今年邁入第五屆，政府、產業及主辦單位代表於開幕活動合影。（記者王...
北美台灣科技年會今年邁入第五屆，政府、產業及主辦單位代表於開幕活動合影。（記者王湘涵/攝影）

中華民國副總統蕭美琴透過預錄影片為北美台灣科技年會致詞，談台灣AI發展及台美人才...
中華民國副總統蕭美琴透過預錄影片為北美台灣科技年會致詞，談台灣AI發展及台美人才、新創交流。（記者王湘涵/攝影）

兩場重磅趨勢演講講者曾志光（左）、林緯（右）會前合影。（記者王湘涵/攝影）
兩場重磅趨勢演講講者曾志光（左）、林緯（右）會前合影。（記者王湘涵/攝影）

工研院董事長吳政忠指出，新一波AI發展可再次結合台灣製造優勢與矽谷創新能量。（記...
工研院董事長吳政忠指出，新一波AI發展可再次結合台灣製造優勢與矽谷創新能量。（記者王湘涵/攝影）

安謀（Arm）副總裁曾志光（右）以「From Cloud to Reality」...
安謀（Arm）副總裁曾志光（右）以「From Cloud to Reality」為題，分享AI從雲端走向Physical AI的發展。（記者王湘涵/攝影）

國發會主委葉俊顯表示，人才與創新是將台灣科技優勢轉化為未來成長的重要關鍵。（記者...
國發會主委葉俊顯表示，人才與創新是將台灣科技優勢轉化為未來成長的重要關鍵。（記者王湘涵/攝影）

群聯電子技術長林緯以企業AI應用為題發表專題演講，分享AI進入企業核心營運面臨的...
群聯電子技術長林緯以企業AI應用為題發表專題演講，分享AI進入企業核心營運面臨的挑戰。（記者王湘涵/攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣與矽谷各具優勢，雙方結合可創造更多...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣與矽谷各具優勢，雙方結合可創造更多可能。（記者王湘涵/攝影）

TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，今年北美台灣科技年會聚...
TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，今年北美台灣科技年會聚焦Physical AI、Agentic AI與算力部署。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 年會主題為「The Next AI Era: Connecting Innovation and Talents」，核心聚焦AI如何走入實體世界並真正落地，討論重點包括Physical AI、Agentic AI與算力部署等方向。

  • 蕭美琴指出台灣正推動AI新十大建設，並透過Talent Taiwan、Startup Island Taiwan等計畫，加強台美人才流動與新創交流；國發會也強調要連結矽谷社群創造合作機會。

  • 企業雖普遍已使用AI，但真正進入核心營運的比例仍低，主要卡在資料隱私、成本、可靠性與系統整合；與會者認為Physical AI還需克服延遲、重量與領域知識等挑戰，預期2027到2029年才會逐步擴大部署。

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