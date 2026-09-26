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30多家科技企業矽谷搶才 Career Day搭起台美人才橋梁

記者王湘涵/聖他克拉拉即時報導
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Taiwan Career Day集結30多家企業與機構徵才，與會貴賓走訪聯發科...
Taiwan Career Day集結30多家企業與機構徵才，與會貴賓走訪聯發科（MediaTek）攤位，了解企業人才需求與招募情況。（民眾提供）

AI產業快速發展，科技人才成為企業競爭焦點。2026北美台灣科技年會26日在聖他克拉拉登場，今年推出Taiwan Career Day矽谷就業博覽會，攜手Talent Taiwan集結30多家企業與機構，從職缺媒合、快速面試到履歷健檢，協助海外人才與台灣產業接軌。

參與企業包括美光（Micron）、聯發科（MediaTek）、台積電（TSMC）、台達電（Delta Electronics）、台灣應材（Applied Materials）、東京威力科創（TEL）、鴻海（Foxconn）、群聯（Phison）及光寶（LITEON）等，涵蓋半導體、AI及電子製造等領域。Talent Taiwan也在現場提供就業金卡申請、赴台發展等相關諮詢，協助求職者了解相關政策與資源。

活動安排一對一快速面試，美光、聯發科、Astera Labs等企業直接與求職者交流，並舉辦多場企業專場徵才說明會。另邀請來自Google、Amazon、Meta等科技公司的資深業界人士，提供一對一履歷健檢、職涯定位及面試實戰指導，讓求職者從媒合到求職準備都能在現場完成。

現場另舉行四場職涯論壇，涵蓋國際人才、AI、生技及應用AI等主題，邀請產業人士分享人才需求與職涯趨勢。其中國際人才論壇邀集美光、工研院、台達電等代表，從企業角度分析海外人才赴台發展的機會。

TaiwanNext Foundation主席謝凱婷表示，今年攜手國發會與Talent Taiwan，不僅將國家級攬才資源直接帶到矽谷，也擴大企業招募規模，希望為海外人才提供更貼近產業需求與政策支持的求職平台。

Taiwan Career Day安排一對一快速面試，美光（Micron）現場與...
Taiwan Career Day安排一對一快速面試，美光（Micron）現場與求職者交流，讓海外科技人才直接了解職缺與企業需求。（民眾提供）

精華 FAQ

  • 活動聚焦AI與科技人才競爭，透過就業博覽會把海外人才直接接到台灣產業需求，讓企業能快速招募、求職者也能找到返台或赴台發展機會。

  • 參與者包含美光、聯發科、台積電、台達電、台灣應材、東京威力科創、鴻海、群聯與光寶等，涵蓋半導體、AI及電子製造等重要領域。

  • 現場除了快速面試與企業說明會，還有Google、Amazon、Meta資深人士提供履歷健檢、職涯定位與面試指導，Talent Taiwan也提供就業金卡及赴台諮詢。

矽谷 鴻海

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