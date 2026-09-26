槍聲接連響起　日落區、外列治文20分鐘內爆兩案

槍聲接連響起，日落區、外列治文周六20分鐘內爆兩案。（記者李怡/攝影）

向來以住宅區安靜著稱的舊金山 西區傳出不平靜消息。日落區與外列治文區據報在短時間內先後發生槍擊 事件，兩宗案件相隔約20分鐘。由於兩地均屬華人居民較集中的西區社區，消息傳出後格外受到附近居民關注。

截至發稿前，仍需等待舊金山警察局確認兩宗案件的確切發生時間、街口位置、傷者人數及傷勢，以及警方是否認為兩案存在關聯。

兩宗案件之所以引起注意，除了時間接近，也因為日落區和外列治文都是舊金山西側大型住宅社區。與市中心或夜生活集中的地區相比，兩區入夜後大部分街道相對安靜，沿街以住宅、小型餐館和社區商店為主，華人家庭也相當集中。

因此，即使警方最終確認兩案互不相關，短時間內接連出現槍擊通報，仍可能讓附近居民感到不安。

舊金山警方通常也會調閱案發現場附近住宅、商店及路口監視器，並尋找目擊者。西區不少住宅近年裝有門鈴攝影機，相關畫面也可能成為調查的重要線索。

警方呼籲掌握相關資訊的民眾與舊金山警察局聯絡。居民若聽到槍聲或看到可疑人士，不應自行靠近現場，應立即撥打911。若掌握案件線索，也可透過警方匿名管道提供資訊。