槍聲接連響起 日落區、外列治文20分鐘內爆兩案
向來以住宅區安靜著稱的舊金山西區傳出不平靜消息。日落區與外列治文區據報在短時間內先後發生槍擊事件，兩宗案件相隔約20分鐘。由於兩地均屬華人居民較集中的西區社區，消息傳出後格外受到附近居民關注。
截至發稿前，仍需等待舊金山警察局確認兩宗案件的確切發生時間、街口位置、傷者人數及傷勢，以及警方是否認為兩案存在關聯。
兩宗案件之所以引起注意，除了時間接近，也因為日落區和外列治文都是舊金山西側大型住宅社區。與市中心或夜生活集中的地區相比，兩區入夜後大部分街道相對安靜，沿街以住宅、小型餐館和社區商店為主，華人家庭也相當集中。
因此，即使警方最終確認兩案互不相關，短時間內接連出現槍擊通報，仍可能讓附近居民感到不安。
舊金山警方通常也會調閱案發現場附近住宅、商店及路口監視器，並尋找目擊者。西區不少住宅近年裝有門鈴攝影機，相關畫面也可能成為調查的重要線索。
警方呼籲掌握相關資訊的民眾與舊金山警察局聯絡。居民若聽到槍聲或看到可疑人士，不應自行靠近現場，應立即撥打911。若掌握案件線索，也可透過警方匿名管道提供資訊。
新聞提到的地點是舊金山西區的日落區與外列治文區，兩地都是以住宅為主的社區，且華人居民較集中，因此事件曝光後特別受到關注。 兩宗案件據報相隔約20分鐘，引發注意的原因不只在於時間接近，也因為兩地都屬安靜的住宅區，短時間內連續出現槍擊通報，容易讓居民感到不安。 截至發稿前，警方仍待確認兩案的確切時間、街口位置、傷者人數與傷勢，並判斷兩宗槍擊是否存在關聯，同時也會調閱監視器並尋找目擊者。
精華 FAQ
新聞提到的地點是舊金山西區的日落區與外列治文區，兩地都是以住宅為主的社區，且華人居民較集中，因此事件曝光後特別受到關注。
兩宗案件據報相隔約20分鐘，引發注意的原因不只在於時間接近，也因為兩地都屬安靜的住宅區，短時間內連續出現槍擊通報，容易讓居民感到不安。
截至發稿前，警方仍待確認兩案的確切時間、街口位置、傷者人數與傷勢，並判斷兩宗槍擊是否存在關聯，同時也會調閱監視器並尋找目擊者。
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