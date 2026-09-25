金山39號碼頭 再現大型北海獅

數月前一隻綽號「胖嘟嘟」(Chonkers)的北海獅，曾造訪39號碼頭，當時就成為當地焦點。（舊金山39號碼頭實況攝影機截圖）

舊金山 39號碼頭(Pier 39)再次出現大型北海獅(Steller sea lion)，引起民眾注意。就在數月前，另一隻綽號「胖嘟嘟」(Chonkers)的北海獅，曾造訪39號馬頭，當時就成為本地焦點。

「ABC7 NEWS」新聞媒體23日在39號碼頭監視器、拍到這隻大型海洋哺乳動物，牠與其他常駐碼頭的海獅、一起在甲板休息的畫面。加州 科學院海洋哺乳動物擱淺救援計畫專家指出，北海獅的體重可達約2000磅；相較之下，39號碼頭常見的體型最大的加州海獅，體重通常僅約700磅。

「胖嘟嘟」是一隻曾於4月引起廣泛焦點的北海獅，當時在碼頭逗留數周。然而，根據新出現這頭海獅身上的傷疤特徵，39號碼頭港務長和加州科學院都確認，不是「胖嘟嘟」。

39號碼頭港務長西德勒(Sheila Chandler)表示，近期迎來的北海獅數量出現異常增加。她表示，自己已在碼頭工作41年，這次是首次見到北海獅如此頻繁地造訪碼頭。目前，碼頭水域裡有大量沙丁魚游水，因此提供豐富食物來源。

加州科學院專家介紹，這頭新來的北海獅體型比胖嘟嘟小。西德勒提到，9月初曾有另一頭北海獅造訪，但只停留約一天。

目前未知這位新訪客會在碼頭停留多久。加州科學院海洋哺乳動物擱淺計畫副經理龐伯頓(Sue Pemberton)表示，牠們來去自由，無法預測何時會出現。其通常是追著食物，因此，若這一地區有很多餌料魚，很有可能就會有北海獅現身。

若這隻海獅決定留下來，39號碼頭工作人員表示，他們面臨的下個挑戰可能就是想出一個比「胖嘟嘟」更棒的暱稱。

繼「胖嘟嘟」之後，舊金山39號碼頭再次出現罕見體型龐大北海獅。圖為碼頭前的可愛造型海獅。(取自PIER 39臉書)