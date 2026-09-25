星巴克砍店 灣區至少13家熄燈

36--星巴克近期將在灣區關閉至少十幾家門店。(本報檔案照)

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，星巴克 (Starbucks)將在灣區 (Bay Area)關閉至少十幾家門店。作為其最新一輪業務重組計畫的一部分，這家咖啡巨頭將在北美地區關閉約250家門店。

舊金山商業時報(San Francisco Business Times)對星巴克門店定位器上所列營業時間的梳理，灣區此次關閉的門店似乎主要集中在舊金山和屋崙以外的地區。

星巴克尚未公開發布擬關閉門店的完整名單，也拒絕確認具體數量或灣區具體門店位置。

舊金山商業時報確認的門店包括：拉法耶市(Lafayette)Mt. Diablo大道3547號、核桃溪市(Walnut Creek)N. California 大道1663號、南舊金山市(South San Francisco)Gateway大道176號、聖塔路薩市(Santa Rosa)Calistoga路138號、聖塔路薩市Mendocino大道2240號、聖卡洛斯市(San Carlos)San Carlos大道1187號、密爾布瑞市(Millbrae)N. Rollins路119號、聖卡洛斯市Industrial路1135號、山景城(Mountain View)El Monte大道1037號、聖荷西市The Alameda1205號、赫克力斯市(Hercules)San Pablo大道3700號、康柯德市(Concord)Willow Pass路1701號、吉爾洛市(Gilroy)First街795號。

隨著星巴克更新門店清單，該列表可能會發生變化或擴充。至少部分門店已張貼告示，通知顧客即將永久關閉。

此次關閉是星巴克大規模收縮戰略的一部分，首席執行長尼科爾(Brian Niccol)正持續推進公司的「回歸星巴克」(Back to Starbucks)戰略，該戰略側重於提升服務質量、重新設計咖啡館，並讓門店回歸更傳統的咖啡館體驗。

星巴克首席運營長格拉姆斯(Mike Grams)周四在致員工的信中表示，公司已「仔細審查了北美咖啡館布局，並確定了那些我們認為無法持續為顧客和夥伴提供理想體驗，或無法實現可接受財務業績的門店」。

星巴克表示，此次將關閉約250家門店，約占其1.8萬多家北美門店總數的1%。公司預計將產生約3億美元的重組費用，其中包括約2億美元的現金成本，主要與提前終止租賃合同及員工離職補償金相關。