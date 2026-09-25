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假送貨、真竊盜？南灣再現「配送員」踩點闖宅

記者王湘涵/密爾比達即時報導
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亞馬遜配送員手持包裹在住宅區送貨。圖為正常配送情形，與新聞事件無關。（記者王湘涵...
亞馬遜配送員手持包裹在住宅區送貨。圖為正常配送情形，與新聞事件無關。（記者王湘涵/攝影）

不到一個月南灣再度出現疑似假扮亞馬遜Amazon）配送員先行踩點、隨後同夥闖入民宅的竊盜案。密爾比達一戶住宅本月16日遭竊，監視器拍下一名穿著類似亞馬遜配送制服的男子先到門口敲門，約20分鐘後兩名蒙面者闖入，不到10分鐘便搬走整個保險箱。犯案模式與8月發生在聖荷西的一起住宅竊案高度相似，不過警方目前並未表示兩案有所關聯。

根據KTVU及ABC7報導，密爾比達居民加藤（Donna Kato）案發時正在度假。當天下午約2點14分，住家監視器拍到一名男子手持已打開的紙箱走到門前，外觀看似一般亞馬遜配送人員。男子敲門後沒有立即離開，在無人應門後似乎傳送訊息，之後步行離去。

約20分鐘後，兩名戴著帽子、眼鏡及口罩的人從一輛汽車下車，由未上鎖的側門進入後院，再打破玻璃拉門闖進屋內。加藤表示，竊賊進屋後拔掉網路設備，使警報系統及Ring監視器失去連線，並在不到10分鐘內搜刮住宅，最後將臥室內的保險箱整個搬走。

保險箱內除了護照、出生證明等重要文件，還有鑽石、黃金首飾及家人留下的珠寶等，加藤估計財物價值超過7萬元。其中包括母親留給她的傳家珠寶，對她而言難以取代。

根據警方報告，車牌辨識系統曾在案發約兩小時前拍到涉案車輛進入密爾比達，並在竊案發生數分鐘後離開。加藤聘請的私家偵探辛奇（Marc Hinch）研判，涉案人員可能特地進入密爾比達尋找下手目標，但警方尚未對此說法作出確認。

這起案件與8月18日發生在聖荷西的住宅竊案手法相當接近。當時監視器同樣拍到一名穿著亞馬遜背心及帽子、手拿包裹的人先到住宅敲門，發現無人應門後還多次向屋內查看；不到一小時後，一輛白色休旅車抵達，三名蒙面者闖入住宅，帶走高價手提包及珠寶，其中一人仍穿著類似亞馬遜配送員的服裝。

案發後，聖荷西警方展開調查，亞馬遜當時也表示會確認監視器中的男子是否為公司配送人員。

精華 FAQ

  • 監視器先拍到一名疑似亞馬遜配送員敲門踩點，約20分鐘後，兩名蒙面者從側門進入後院，打破玻璃拉門闖入，並在不到10分鐘內搬走整個保險箱。

  • 加藤表示，竊賊先拔掉網路設備，使警報系統和Ring監視器失去連線，再迅速搜刮屋內財物，最後把臥室保險箱整個搬走，顯示行動相當熟練。

  • 兩案都先由穿著類似亞馬遜制服的人到門口探路，確認無人應門後再由同夥闖入行竊；聖荷西案甚至也有蒙面者與高價珠寶、名牌包被帶走的情況。

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