「台灣好食」最終站 鹽酥雞、刈包灣區飄香學華語
「台灣好食×華語好學」美食文化國際巡迴講座24日來到最終站舊金山，兩位台灣主廚張克勤、路凱源端出鹽酥雞、刈包、滷肉飯、南瓜米粉等多道台灣味，結合華語教學，讓來賓邊吃邊學中文。歷經32天巡迴，張克勤形容灣區場就像兩人的「畢業典禮」，也是菜色最多的一站。
主辦方代表北加州中國大專校友會聯合會會長馬蒨君表示，希望透過台灣夜市美食，讓更多人認識台灣文化。張克勤表示，希望當地主流人士及外國朋友「藉由美食認識台灣」，進而到台灣走走，也對學習華語產生興趣。
加州州參議員柯提斯（Dave Cortese）表示，過去擔任聖塔他克拉拉縣議員期間曾造訪台灣，美食是旅程中的一大亮點。他表示，活動把台灣文化與風味帶進當地社區，也肯定加州與台灣的緊密關係，並參與現場華語互動遊戲。
薩拉度加市長佩吉（Chuck Page）表示，自己曾到台灣餐廳用餐，但尚未去過台灣。他認為，當地社區族群多元，透過分享彼此的食物、語言及傳統，接觸不同文化，也能減少因陌生產生的恐懼與偏見。活動尾聲，佩吉還站起來拍拍肚子，開心表示「我吃得很飽」。
洛斯蓋圖－薩拉度加聯合高中學區總監羅查（Heath Rocha）過去兩年曾兩度造訪台灣，表示非常樂意進一步接觸台灣文化。他特別念念不忘花生捲冰淇淋，這次菜單中則最期待台式滷牛腱。
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔分享，在台灣常說，交朋友最好的方式就是透過美食，還笑稱美食可能比外交工作更有效。他希望來賓享用料理之餘，也能了解台灣文化、學上一點華語。
金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，目前北加州設有七所台灣華語文學習中心（TCML），歡迎民眾透過華語認識台灣文化。
現場更直接將料理變成華語教材。兩位主廚介紹鹽酥雞及刈包，張克勤不藏私地分享，鹽酥雞酥脆的關鍵之一是粗顆粒地瓜粉，醃製時加入米酒讓雞肉柔嫩，沙茶醬和台灣醬油更是料理靈魂，起鍋後再搭配九層塔。他更幽默地表示，如果不想自己動手做，也歡迎「買機票飛來台灣」，由主廚親自做給大家吃。
刈包示範則從俗稱「虎咬豬」介紹起，以滷肉搭配客家酸菜、香菜及花生粉，並邀請貴賓動手DIY；華語老師也穿插中文教學及互動遊戲，讓來賓從台灣小吃認識華語。
活動最後，交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢上台介紹台灣觀光，從美食延伸至旅遊，邀請來賓親自走訪台灣。
活動最終站在美國舊金山舉行，歷經32天巡迴後在灣區收官。主辦方形容這一站是兩位主廚的「畢業典禮」，也是整個系列中菜色最豐富的一場。 兩位主廚現場示範鹽酥雞、刈包等料理，華語老師再穿插中文教學與互動遊戲，讓來賓邊吃邊學；料理步驟、食材名稱與動手DIY都成了教材。 加州州參議員柯提斯、薩拉度加市長佩吉、學區總監羅查等人都到場參與。他們肯定台灣美食與文化交流的吸引力，認為透過分享食物、語言與傳統，可增進理解並減少偏見。
精華 FAQ
活動最終站在美國舊金山舉行，歷經32天巡迴後在灣區收官。主辦方形容這一站是兩位主廚的「畢業典禮」，也是整個系列中菜色最豐富的一場。
兩位主廚現場示範鹽酥雞、刈包等料理，華語老師再穿插中文教學與互動遊戲，讓來賓邊吃邊學；料理步驟、食材名稱與動手DIY都成了教材。
加州州參議員柯提斯、薩拉度加市長佩吉、學區總監羅查等人都到場參與。他們肯定台灣美食與文化交流的吸引力，認為透過分享食物、語言與傳統，可增進理解並減少偏見。
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