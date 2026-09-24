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迷你貴賓犬在舊金山被盜 2人被捕 愛犬平安巡回

記者王子涵╱舊金山即時報導
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約在Easton被偷走兩小時後，警員看到兩名嫌犯帶著狗從一處門口走出，隨即將兩人...
約在Easton被偷走兩小時後，警員看到兩名嫌犯帶著狗從一處門口走出，隨即將兩人拘捕，並安全尋回Easton。（舊金山警方提供）

舊金山一隻名叫Easton的迷你拉布拉多貴賓犬（Mini Labradoodle），23日晚間在Marina一帶遭人偷走。警方透過即時調查中心、監視器畫面及跨部門協作追查，約兩小時後在田德隆區（Tenderloin）尋回愛犬，並逮捕兩名嫌犯。

舊金山警方表示，案件發生於23日下午約5時45分。北部分局的警員接報趕往Lombard街夾Webster街附近。狗主人表示，她當時只是短暫進入一家托兒中心，將Easton繫在外面的嬰兒車旁，沒想到出來後愛犬已不見蹤影。

警方隨即在附近展開搜索，並向全市警員發布通報，包括狗隻照片及嫌犯特徵。調查人員隨後透過附近監視器畫面掌握嫌犯與Easton的行蹤，並與舊金山警方即時調查中心（Real Time Investigation Center）及舊金山市縣警辦公室合作，鎖定嫌犯位於金門大街200號街區。

警方毒品市場跨機構協調中心（DMACC）警員也到場協助。約在Easton被偷走兩小時後，警員看到兩名嫌犯帶著狗從一處門口走出，隨即將兩人拘捕，並安全尋回Easton。警方目前尚未公布兩名嫌犯身分。

警方其後通知狗主人，並安排她前往田德隆警察分局與Easton團聚。警方公布的照片顯示，Easton被尋回後坐在警車後座，之後順利回到主人身邊。案件仍在調查中。

警方公布的照片顯示，Easton被尋回後坐在警車後座，之後順利回到主人身邊。（舊...
警方公布的照片顯示，Easton被尋回後坐在警車後座，之後順利回到主人身邊。（舊金山警方提供）

精華 FAQ

  • Easton於23日下午約5時45分，在Marina一帶Lombard街夾Webster街附近被偷走。狗主人短暫進入托兒中心，將牠繫在外面的嬰兒車旁，出來後就發現愛犬不見了。

  • 警方先在附近展開搜索，並向全市警員發布狗隻照片與嫌犯特徵，之後再透過監視器畫面、即時調查中心與舊金山市縣警辦公室合作，迅速鎖定嫌犯行蹤。

  • 約在被偷走2小時後，警方在金門大街200號街區附近看到2名嫌犯帶著狗走出門口，隨即逮捕2人並安全尋回Easton，之後安排牠與主人在分局團聚。

舊金山

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