韓團女團LE SSERAFIM聖荷西開唱 高人氣嗨翻全場

韓國女團LE SSERAFIM聖荷西開唱。（記者龔玥╱攝影）

韓國女團LE SSERAFIM於23日晚間在聖荷西 SAP Center舉行「2026 PUREFLOW」演唱會，吸引大批粉絲到場，場內上座率高，從開場到演出結束，現場氣氛持續高漲。五名成員以唱歌、舞蹈及舞台互動帶動全場，粉絲也不時跟著歌曲揮舞應援棒、齊聲應援。

LE SSERAFIM由金采源、宮脅咲良、許允眞、中村一葉及洪恩採組成，此次「PUREFLOW」世界巡演在北美安排洛杉磯 、塔科馬及聖荷西等場次。聖荷西場於23日晚間8時開演，成為該團此次北美巡演的重要一站。

演出過程中，成員們不僅完成多首歌曲及舞蹈表演，也多次與台下粉絲互動。舞台燈光、影像及編舞配合演出節奏，現場觀眾隨音樂揮動應援棒，部分歌迷在演出期間高舉手幅及應援標語，整個場館維持熱烈氣氛。演出結束後，社群平台上也有現場觀眾分享照片及心得，有粉絲形容聖荷西場現場氣氛很好，並稱讚成員的現場表演。

此次演出還出現具有聖荷西地方特色的互動環節。現場向粉絲送出與聖荷西沙魚隊（San Jose Sharks）相關的旗幟簽名照，讓來自灣區的粉絲多了一份具有當地特色的演唱會紀念品。SAP Center正是聖荷西鯊魚隊的主場，因此這份特別禮物也將LE SSERAFIM的巡演與聖荷西當地體育文化連結在一起。

有粉絲受訪表示，現場氣氛非常好，尤其演唱較為火爆、節奏強烈的歌曲時，台下觀眾都十分投入，跟著成員一起大聲唱歌。她也提到，成員們在演出期間積極與觀眾互動，除了和粉絲交流，還主動與現場的小朋友對話，看到小朋友的穿搭後更稱讚可愛，讓現場氣氛更加熱絡，也讓粉絲感受到成員親切的一面。

演唱會前，LE SSERAFIM官方也在聖荷西安排粉絲活動及周邊商品販售。SAP Center外設有官方周邊販售區，場內亦設置多個販售點。

韓國女團LE SSERAFIM聖荷西開唱。（記者龔玥╱攝影）

現場舞美精緻。（記者龔玥╱攝影）