阿拉米達縣查沃爾瑪過期商品 嬰兒奶粉、成藥上榜 1600萬和解

阿拉米達縣地方檢察官辦公室23日宣布，沃爾瑪就販售過期嬰兒配方奶及非處方成藥的指控，同意支付1600萬元達成和解。（阿拉米達縣地方檢察官辦公室官網）

根據阿拉米達縣地方檢察官辦公室23日發布的聲明稿，地檢長迪克森（Ursula Jones Dickson）宣布，沃爾瑪 （Walmart）同意支付1600萬元，對在加州 販售過期嬰兒配方奶及非處方成藥（OTC drugs）一案的指控達成和解。

這起案件涉及沃爾瑪在加州門市販售超過「使用期限」的嬰兒配方奶，以及超過有效期限的非處方成藥。案件由阿拉米達、沙加緬度、聖伯納汀諾、聖荷昆、蘇拉諾、蘇諾瑪及宇洛等7縣地檢處代表加州提出。和解案在阿拉米達縣高等法院提出，並於18日由法官芮爾斯（Elizabeth Riles）簽署。

遭查出的過期商品除了嬰兒配方奶，也包括止咳糖漿、防曬用品等非處方商品。蘇拉諾縣地檢長艾布拉姆斯（Krishna Abrams）表示，家長不應該在購買嬰兒配方奶或孩子使用的藥品時，還要擔心商品已經過期或可能不安全。

根據和解內容，沃爾瑪將支付1575萬元民事罰款及25萬元相關費用，並不得在加州門市販售超過使用期限的嬰兒配方奶，以及超過有效期限的非處方成藥。沃爾瑪也須建立更嚴格的過期商品及庫存管理制度，包括新進員工相關訓練，並要求所有員工每年接受訓練，以辨識及移除過期商品。

阿拉米達縣地檢處將從這次和解中獲得220萬元民事罰款及6萬元成本補償。檢方也呼籲所有販售非處方成藥及嬰兒配方奶的零售商，重新檢視庫存管理方式，確保符合州及聯邦相關法規。

檢方表示，沃爾瑪在得知調查後配合執法單位，並在和解達成前主動採取措施改善相關作業。調查也沒有發現消費者因相關過期商品受到身體傷害的證據。