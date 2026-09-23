天使島燒荒煙飄舊金山 市中心都聞得到 部分地區空氣品質亮橙燈

23日舊金山天空可見煙霧，空氣中瀰漫燒焦氣味。（記者李怡╱攝影）

23日中午過後，不少舊金山 市民一走到戶外，就聞到一股明顯的焦煙味，天空也像蒙上一層薄霧。這股煙並非來自舊金山市內火災，而是舊金山灣中央天使島（Angel Island）當天的計畫性燃燒。煙霧隨風飄向舊金山，市中心部分空氣監測站下午的空氣品質指數（AQI）一度升至132，達到橙色預警。

燃燒計畫原本8日開始，計畫處理最多260畝土地，但第一天完成約62畝後，由於煙霧擴散不理想、灣區 空氣品質受到影響，相關單位與灣區空氣品質管理局討論後暫停作業。兩周後於23日至24日期間視天氣、風向及燃料濕度等條件重新進行。

舊金山市中心附近部分監測站AQI一度達132。一般AQI在101至150之間，代表空氣品質對兒童、老人、孕婦以及患有心肺疾病等敏感族群可能造成較大影響。市民走到戶外，也能明顯聞到煙味。

當天中午開始已有不少居民在網路上詢問「舊金山哪裡著火了？」部分線上監測資料顯示，日本城、西增區（Western Addition）、市中心和東北部地區，空氣品質受到較明顯影響。

天使島燃燒期間，灣區多地都可能看到煙柱或聞到煙味，民眾不需要因看到天使島方向冒煙而撥打911。燃燒通常安排在上午9時至下午6時進行，停止點火後，殘留煙霧仍可能持續最多三天。

計畫性燃燒主要是清除草地、灌木及其他乾燥植被，減少野火發生時可燃燒的「燃料」。天使島面積約一平方英里，島上大量草地及沿海灌木若長期累積，一旦遭遇真正的野火，火勢反而可能更難控制。計畫性燃燒也有助改善原生植物棲地及控制外來物種。

燃燒是否在24日繼續，仍取決於風向、天氣、煙霧擴散條件以及消防資源。