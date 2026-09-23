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出門又遇施工 舊金山多處同時修路 開車族日常通勤添堵

記者李怡╱舊金山即時報導
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舊金山市區多路段施工，市民通勤受阻。（記者李怡╱攝影）
舊金山市區多路段施工，市民通勤受阻。（記者李怡╱攝影）

剛繞過一個施工區，下一個街口又看到橙色路障。9月的舊金山，多項道路、下水道及街景改善工程同時推進，從市中心O到西區第18街，再到住宅區的道路工程，都可能帶來車道縮減、臨時改道或施工車輛進出。對每天開車上下班、接送孩子或跑外送的居民來說，最直接的感受是，原本熟悉的路線，現在不一定還是最快的路。

市中心O’Farrell街的工程尤其容易影響日常交通。街道下水道支線更換及人孔重建工程，已從9月21日起恢復施工。

施工路段均是市中心交通相當繁忙的道路。對開車族而言，施工未必意味整條街封閉，但少一條車道、一次臨時轉向，碰上上下班尖峰，就可能讓後方車流一路排回前一個路口。

另一個施工熱點程範圍從4街一路延伸至Embarcadero，施工將由東向西推進。工程不只是重新鋪路，還包括興建雙向受保護自行車道、重建人行道及路緣坡道、增加樹木與座椅、改善交通號誌、路燈以及公共交通設施。

工程完成後希望讓行人、單車及公共交通都更安全，但施工期間，對進出金融區、SOMA以及海濱地區的上班族而言，也意味著一段時間內必須與施工區共存。

更麻煩的是，施工時間與位置會隨工程進度、現場狀況及交通管制批准而改變。昨天還能走的路，今天可能就開始挖，平常10分鐘的短程，如果剛好碰上施工車輛、車道縮減和上下班車潮，就得多留出時間。

對開車族來說，近期在舊金山市內出行最實際的辦法，恐怕不是走平時最熟悉的路線，而是出門前多看一次即時導航。因今秋在舊金山開車，「前方施工」很可能已成為日常通勤的一部分。

精華 FAQ

  • 因為9月多項道路、下水道與街景改善工程同時施工，從市中心到西區與住宅區都可能出現車道縮減、臨時改道與施工車輛進出，讓原本熟悉的路線變得不穩定。

  • O’Farrell街主要進行下水道支線更換與人孔重建工程，並已從9月21日起恢復施工。雖未必整段封街，但在繁忙時段仍可能造成車流回堵。

  • 該路段工程由東向西推進，除了重新鋪路，還包含雙向受保護自行車道、人行道與路緣坡道重建，以及交通號誌、路燈和公共運輸設施改善，施工期會影響金融區、SOMA與海濱地區交通。

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