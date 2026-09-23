聖荷西高中前管理人員涉製作兒童色情 認罪面臨重刑

曾任聖荷西 基督教高中（Valley Christian High School）營運經理的46歲男子鮑德溫（Todd Baldwin），本周在聯邦法院承認兩項網路誘騙未成年人（online child enticement）及兩項收受兒童色情內容罪名。檢方指控，他曾以金錢利誘未成年男孩拍攝涉及性行為的照片和影片，其中至少一名受害者是他任職學校的學生。

據Nbc Bay Area報導，北加州 聯邦檢察長辦公室資料顯示，鮑德溫涉嫌向16歲及17歲的未成年受害者支付數千元，要求他們製作色情內容供自己觀看，並將部分內容放到網路上出售。檢方表示，其他受害者就讀摩根山的Live Oak高中。鮑德溫還被指控收集受害者穿過的內衣，並試圖將其出售。

檢方表示，鮑德溫利用Snapchat、Gmail、Venmo及Cash App等通訊及支付平台與受害者聯繫及轉帳。聯邦檢察官指控，他透過網路與未成年人建立聯繫，並以金錢作為誘因，要求他們拍攝相關內容。

鮑德溫目前已就全部四項聯邦罪名認罪，面臨至少10年、最高終身監禁的刑期。他預定於明年1月接受判刑。在等待法院宣判期間，鮑德溫目前仍獲准保釋在外。