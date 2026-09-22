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iPhone 18 Pro首周上市　庫比蒂諾Apple Park遊客中心現長隊

記者龔玥╱庫比蒂諾即時報導
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蘋果園區訪客中心門店藏身在大片橄欖樹林之間。店外有很多人排隊等待進入。（記者龔玥...
蘋果園區訪客中心門店藏身在大片橄欖樹林之間。店外有很多人排隊等待進入。（記者龔玥╱攝影）

蘋果（Apple）新一代iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max於9月18日上市，新機開賣首周，位於庫比蒂諾蘋果園區(Apple Park)對面的訪客中心（Apple Park Visitor Center）門店也出現排隊人潮。記者日前到訪現場時，門外已有長隊等候進入，部分民眾在橄欖樹林旁依序排隊，等待進店購買或體驗最新iPhone。

Apple Park Visitor Center是蘋果位於總部園區附近的公開門店，地址為10600 North Tantau Avenue。蘋果園區本身並不對一般民眾開放，因此訪客中心成為外界能夠近距離接觸蘋果園區、購買產品及體驗新機的重要地點。店內除蘋果產品展示及銷售區，也提供到店取貨、技術支援等服務。

在記者到訪時，門外排隊人潮從入口一帶向外延伸。等候進場的民眾中，有人等待購買新機，也有人前來體驗最新產品。隨著隊伍逐步向前，店內不時有顧客拿著剛購買的iPhone離開，也有人在展示桌前試用手機。

與一般蘋果專賣店相比，蘋果園區訪客中心的特殊之處在於其所在位置。店外可見大片橄欖樹及蘋果園區周邊景觀，建築採用大面積玻璃設計，店內則設有園區模型等展示。對於部分蘋果用戶而言，來到這裡不只是購買電子產品，也可以順道感受蘋果總部周邊的環境。

一名排隊購買iPhone 18 Pro的消費者表示，自己原本使用的是iPhone 16，這次換機主要是因為相機功能。他說，實際比較展示機後，最明顯的差異是可以更遠距離拍照。他表示，攝影功能是這次Pro系列的重要升級之一。蘋果首次在iPhone主攝加入可變光圈，讓使用者在拍攝時獲得更多控制，新系統也進一步強化影像及影片拍攝能力。

新機上市前，蘋果於9月12日開放預購，9月18日在美國等首發市場上市。蘋果官方公布的全球上市照片顯示，正式開賣當天，多地Apple Store專賣店均安排店員迎接顧客、提供新機體驗及購機協助。

對於庫比蒂諾而言，iPhone新品上市帶來的關注也讓蘋果園區周邊再次成為科技愛好者聚集的地點。排隊人潮與平日以遊客及蘋果產品體驗為主的場景相比，更凸顯新機上市初期的購買需求。

蘋果專賣店內不少人在試用。（記者龔玥╱攝影）
蘋果專賣店內不少人在試用。（記者龔玥╱攝影）

精華 FAQ

  • 位於蘋果總部園區Apple Park對面的Apple Park Visitor Center出現長隊，民眾在門外等候進入，部分人是為了購買新機，也有人想現場體驗最新iPhone。

  • 因為Apple Park本身不對一般民眾開放，訪客中心就成為外界接觸園區、購買產品、到店取貨與獲得技術支援的重要公開門店，地點又緊鄰總部，吸引力特別高。

  • 受訪者表示主要是看中相機功能升級，實際比較展示機後，覺得最明顯的是可拍攝更遠距離，並認為可變光圈與影像、影片拍攝能力強化，是Pro系列的重要賣點。

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