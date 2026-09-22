BART若大砍班次 灣區大橋塞車恐翻倍 30分鐘變73分鐘

圖為尖峰時刻進入灣區大橋的擁堵路況。（記者李怡╱攝影）

每天開車過灣區 大橋已經夠堵，未來可能還要堵上兩倍時間。最新交通研究顯示，如果灣區捷運BART、Muni和Caltrain因財務危機大幅減班，原本搭公共交通的通勤族部分轉向開車，灣區大橋目前尖峰平均約30分鐘的塞車延誤，早高峰可能增加至63分鐘，晚高峰更可能拉長至73分鐘。

舊金山 城市規畫研究協會SPUR與工程顧問公司Jacobs發布「Bumper to Bumper」研究，模擬BART、Muni和Caltrain若按照各自提出的緊縮方案大幅削減服務，會如何影響灣區道路。

結果最驚人的就是灣區大橋。目前早晚尖峰通過大橋，平均塞車延誤約30分鐘。公共交通大砍後，早上可能增至63分鐘，增加超過一倍。下午更可能達到73分鐘，相當於比現在多堵43分鐘。對每天從屋崙、柏克萊、阿拉米達等地開車進舊金山上班的人而言，一來一回，一天可能再多花一個多小時在車裡。

受影響的也不只有灣區大橋。Caldecott隧道目前晚高峰平均延誤約13分鐘，研究預測可能暴增至40分鐘，幾乎是現在的3倍。早上往西方向則可能多堵20分鐘。康曲柯士達縣和核桃溪一帶的680號州際公路，早高峰最堵路段可能額外增加15分鐘，晚上增加20分鐘。

住在半島的通勤族同樣躲不過。從半島沿101號公路北上舊金山，早晨經過Hospital Curve可能額外增加10分鐘，晚上南下則增加約12分鐘。看起來只是幾分鐘，但對每天通勤的人，一周累積下來就是數小時。

研究估算，如果車站關閉，位於路線終點站的乘客中可能有56%改為開車，其他被關閉車站約有30%乘客轉開車，即使車站沒有關閉，只要班次大幅減少，也可能有25%的乘客放棄公共交通。這些車最後都會擠進原本已經飽和的高速公路和橋梁。

SPUR估算，被迫從公共交通改成開車的居民，平均每年可能額外花費約3300元，包括停車費、過橋費以及車輛損耗。部分家庭甚至可能因此需要購買第二輛車，不養車則可能更多依賴Uber、Lyft或家人接送。

BART官方資料顯示，如果沒有新的資金來源，2027年1月可能削減63%的列車營運時數，五條主要服務縮減為三條，每條線約30分鐘才有一班車，並從目前午夜左右收班提前至晚上9時。票價和停車費也可能上漲30%，平均票價由4.98元升至6.38元。到2027年7月，若財務情況仍未改善，最多可能關閉15個車站，服務時數累計削減70%。

對灣區居民而言，這次的公共交通財務危機，最後可能不是發生在月台上，而是發生在自己每天上下班的方向盤前。

研究預測，若灣區公共交通大幅削減服務，灣區大橋晚高峰塞車延誤可能從目前約30分鐘增加至73分鐘，超過兩倍。（記者李怡╱攝影）