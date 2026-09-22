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舊金山愈夜愈美 多處燈光裝置點亮夜空成打卡熱點

記者李怡/舊金山即時報導
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圖為Muni車站內的燈光裝置。（記者李怡╱攝影）
圖為Muni車站內的燈光裝置。（記者李怡╱攝影）

不花門票，晚上也能在舊金山來一趟「追光之旅」。近期從諾布山（Nob Hill）到市場街，再到北岸區、海濱大道及金門公園，多處燈光藝術陸續吸引民眾停下腳步拍照。部分作品免費開放，讓遊客白天逛完傳統景點後，晚上又多一項行程，也為市中心和周邊商圈帶來更多夜間人潮。

這幾天最吸睛的景象出現在恩典座堂（Grace Cathedral）。非營利藝術組織Illuminate於9月21日至25日推出「Grace Window」，從費爾蒙酒店（Fairmont）屋頂發射25道雷射光束，跨越約720呎的諾布山上空，最後分別射入恩典座堂玫瑰窗的25片彩色玻璃。

雷射每晚從日落後一路亮至日出。座堂則在晚上8時至午夜免費向公眾開放，民眾可以走進教堂，從室內觀看彩色玻璃與雷射交織的效果，現場還有音樂家維德(Tim Weed)帶來即興聲音演出。Illuminate表示，這項燈光作品早在2023年以12道光束登場，2024年增加至25道，今年則進一步提升雷射控制技術。

另一處晚上值得抬頭看的地方，就在市中心市場街785號。歷史悠久的漢堡德銀行大樓(Humboldt Bank Building)自8月25日起化身巨型數位畫布，藝術家把大量紅、白、黃色花朵投射在建築外牆，高度達95呎。作品每晚從黃昏亮至晚上10時，預計持續約90天。

這也是「Yerba Buena Illuminated」公共藝術計畫的一部分。主辦方希望把原本主要集中在白天的博物館與藝術體驗延伸到晚上，讓前來看電影、表演或吃晚餐的人，在街頭也能遇見藝術。

舊金山旅遊協會整理的Illuminate SF燈光藝術版圖，更一路延伸至南市場區、華埠、聯合廣場及海濱大道，多數公共作品都可免費欣賞可登錄sftravel.com⁠了解。

對遊客來說，舊金山夜晚的玩法不再只有酒吧、餐廳和夜景。白天走金門大橋、漁人碼頭，晚上還能搭公共交通到不同社區看燈光藝術。對正在努力恢復夜間活力的舊金山而言，這些發光的公共藝術，讓舊金山的夜生活更豐富。

25道雷射光束跨越諾布山，射入恩典座堂歷史悠久的玫瑰窗，成為舊金山近期夜間新景觀...
25道雷射光束跨越諾布山，射入恩典座堂歷史悠久的玫瑰窗，成為舊金山近期夜間新景觀。（取自Illuminate）

精華 FAQ

  • 燈光作品遍及諾布山、市中心市場街、北岸區、海濱大道、金門公園等地，並延伸到南市場區、華埠與聯合廣場，形成可免費探索的夜間藝術版圖。

  • 這件作品由Illuminate推出，從費爾蒙酒店屋頂射出25道雷射光束，跨越諾布山後對準座堂玫瑰窗，夜晚8時至午夜還可入內免費觀賞彩窗與光束交織。

  • 它們把原本集中在白天的觀光與藝文體驗延伸到夜間，讓遊客在吃飯、看表演之外也能賞燈，並為市中心與周邊商圈增加夜間人流與活力。

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