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可傳登革熱入侵蚊再現東灣 利佛摩今晚大範圍防治

記者王湘涵╱利佛摩即時報導
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埃及斑蚊身體呈黑色，腿部帶有明顯白色條紋，可傳播登革熱、茲卡病毒等疾病。（美國農...
埃及斑蚊身體呈黑色，腿部帶有明顯白色條紋，可傳播登革熱、茲卡病毒等疾病。（美國農業部官網）

東灣再度發現具有傳播登革熱、茲卡病毒等疾病能力的入侵蚊種。阿拉米達縣病媒防治區表示，近期在利佛摩South Vasco Road、East Avenue及Hillcrest Avenue之間發現多隻埃及斑蚊，將於22日晚間11點起展開大範圍幼蟲防治作業，持續至23日凌晨3時。

埃及斑蚊並非加州原生蚊種，可傳播登革熱、茲卡病毒及屈公病等疾病。防治區指出，目前阿拉米達縣沒有這些疾病經蚊蟲在當地傳播的證據，但仍有境外移入病例，因此埃及斑蚊一旦在當地建立族群，可能增加疾病傳播風險。

此次發現多隻埃及斑蚊後，防治人員已在受影響地區挨家挨戶通知居民，並加強檢查可能孳生蚊蟲的積水處。22日晚間以車載設備噴灑名為Bti的生物性幼蟲防治劑，讓細霧落入庭院及其他不易發現的積水處，在蚊子羽化成蟲前降低數量。這類藥劑主要用來消滅積水中的蚊蟲幼蟲，對人類、寵物、鳥類、魚類及蜜蜂等不具毒性。

防治期間，官方仍建議處理區居民留在室內、關閉門窗，並將寵物帶進屋內；冷氣可以正常使用。戶外物品若留下少量殘留物，可用水沖洗；庭院種植的蔬果仍可食用，食用前依平常方式清洗即可。

埃及斑蚊體型較小，身體呈黑色，腿部帶有明顯白色條紋。與許多在傍晚或夜間活動的蚊子不同，牠們在白天也會叮人，特別容易叮咬腳踝及小腿，因此又有「腳踝叮咬者」（ankle biters）之稱。

利佛摩2025年首次發現埃及斑蚊，今年當局更在部分地區釋放帶有特定細菌的雄蚊，讓牠們與野生雌蚊交配後無法繁殖下一代，藉此減少埃及斑蚊數量。由於雄蚊不叮人，也不會傳播疾病，因此不會增加居民遭叮咬的風險。

除了利佛摩之外，今年埃及斑蚊也陸續在阿拉米達縣其他地區現蹤。卡斯楚谷今年7月首次發現後進行幼蟲防治；佛利蒙8月也因發現多隻埃及斑蚊展開防治；海沃則於8月首次確認發現這種入侵蚊種。

防治區提醒居民，埃及斑蚊只需要極少量積水就能繁殖，甚至瓶蓋大小的積水都可能成為孳生源。民眾應定期清除花盆底盤、水桶、玩具及排水溝等處的積水；若發現白天有異常頻繁、尤其集中在腳踝附近的蚊蟲叮咬，也可向防治區通報。

精華 FAQ

  • 此次發現的是埃及斑蚊，屬於非加州原生的入侵蚊種，可能傳播登革熱、茲卡病毒與屈公病。雖然當地尚無本土傳播證據，但因有境外移入病例，仍需及早控制。

  • 防治區將在22日晚間11點起，持續到23日凌晨3時，透過車載設備噴灑名為Bti的生物性幼蟲防治劑，讓細霧落入庭院與積水處，降低蚊子羽化成蟲的機會。

  • 居民應盡量留在室內、關閉門窗，並把寵物帶進屋內，冷氣可正常使用；平時則要清除花盆底盤、水桶、玩具與排水溝積水，因為連瓶蓋大小的積水都可能成為孳生源。

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