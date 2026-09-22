灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

舊金山紀事報報導，灣區 一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地 國家公園徒步時，意外墜落身亡。喬治是聖塔羅莎初級學院（SRJC）男子摔角隊的成員，消息傳出時，新賽季才剛剛開始。

喬治本季仍是SRJC摔角隊197磅量級的主力選手。就在意外發生前不久，他18日才參加沙加緬度市學院舉行的Dave Pacheco邀請賽，在197磅級一路闖入決賽，最終經延長賽以8比11惜敗給佛萊斯諾市立學院（Fresno City College）的梅爾（Luke Meyer），拿下亞軍。

這已是喬治連續第二個賽季代表SRJC出賽。2025年12月，他以大一新生身分參加加州社區學院體育協會州級錦標賽，在197磅級取得5勝1負，其中在8強失利後連贏4場，最終獲得全州第3名，並取得All-American全美榮譽。聖塔羅莎初級學院當年共有三名摔角選手取得All-American資格，男子摔角隊最終排名全州第七。

一項此前為喬治籌集外出參賽經費的募款資料顯示，他從高中一年級才開始接觸摔角，之後逐步成為州級冠軍選手，並被形容為Montgomery High School首位取得摔角All-American榮譽的選手。除了摔角之外，他還參加學校合唱團。

喬治在優勝美地發生墜落事故的詳細經過，目前公開資訊仍有限。事故發生後，其突然離世的消息也令北灣摔角社群震驚。