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葡萄酒需求下滑　加州種植戶被迫拔除葡萄園

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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圖為位於北加州酒鄉納巴的葡萄酒莊園。（記者龔玥╱攝影）
圖為位於北加州酒鄉納巴的葡萄酒莊園。（記者龔玥╱攝影）

正值葡萄採收季，加州葡萄酒產區卻面臨葡萄賣不出去的困境。隨著葡萄酒需求持續下滑，葡萄供過於求，價格承受壓力，部分種植戶即使種出品質良好的葡萄，也找不到買家，只能選擇虧本採收、任由葡萄留在藤上，甚至拔除經營數十年的葡萄園，改種杏仁、核桃、開心果及橄欖等其他作物。

根据Nbc BayArea的報導，加州葡萄園近年已大幅縮減，估計約四分之一的釀酒葡萄種植面積已停止生產或被移除，葡萄產業的低迷也進一步影響農場工人的就業。

第三代葡萄種植戶貝里希爾（Bill Berryhill）經營Berryhill Family Vineyards。他表示，自己500畝葡萄園中約200畝葡萄目前找不到買家，採收季結束後還計畫拔除50畝葡萄藤。貝里希爾說，這意味著又一年虧損，以及數百噸健康葡萄可能只能被丟棄。

「你辛辛苦苦種出漂亮的葡萄，今年還是很好的年份，最後卻只能把它們丟在地上。」他說，「很悲哀，所有努力都付諸東流。」現年68歲的貝里希爾表示，自己已經連續三年虧損，「我肯定會虧錢，只是不知道會虧多少。」

葡萄種植者聯盟(Allied Grape Growers)主席比特（Jeff Bitter）表示，疫情期間加州葡萄園面積一度接近60萬畝，但如今約四分之一已被停止生產或不再積極種植釀酒葡萄。今年進入採收季的葡萄中，約一半沒有與買家簽訂合約，而正常年份約有七至八成葡萄在採收前已有買家。

當地營運經理柯林斯（Kyle Collins）日前查看一處已成熟的葡萄園時表示，這些葡萄同樣沒有買家，「這不只是這座葡萄園的問題，而是當地許多種植戶共同面對的現實。」

葡萄產業的困境與美國消費者飲酒習慣改變有關。疫情期間，餐廳關閉及居家活動增加曾推高葡萄酒消費，但此後市場需求逐步回落，年輕消費者飲酒量下降，也讓葡萄酒面臨啤酒、烈酒、氣泡酒及罐裝雞尾酒等產品的競爭。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）今年發布的美國葡萄酒產業報告顯示，2025年美國葡萄酒銷量約3.29億箱，較2024年的3.359億箱下降約2%。報告指出，美國葡萄酒產業正處於多年需求調整期，供應過剩及庫存偏高仍是市場主要問題。

加州生產全美逾八成葡萄酒，葡萄酒產業長期是州內重要農業產業之一。但目前供過於求已成為種植戶最直接的壓力。由於全球葡萄酒消費同樣下降，加州也難以單純依靠出口消化過剩產量。部分種植戶甚至發現，採收、人工和運輸成本可能高於葡萄本身的價值，因此讓葡萄留在藤上反而能減少損失。近年洛迪等產區已有大量葡萄藤被移除，部分土地轉種其他果樹作物。

精華 FAQ

  • 主要因美國消費者飲酒習慣改變，葡萄酒需求持續下滑，加上供應過剩、庫存偏高，導致許多葡萄即使品質不差，也難以找到買家。

  • 有些人選擇虧本採收或乾脆讓葡萄留在藤上，因為採收、人工與運輸成本可能高於葡萄價值；也有人直接拔除葡萄園，改種杏仁、核桃等作物。

  • 除了葡萄園面積明顯縮減，約四分之一釀酒葡萄種植面積已停止生產或被移除外，產業萎縮也使農場工人工作機會減少，部分地區轉種其他作物。

核桃 加州 葡萄酒

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