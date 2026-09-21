加州控告反墮胎團體推廣「墮胎藥逆轉」　阿拉米達縣法院審理

加州 政府控告兩個基督教反墮胎 非營利組織，指控兩團體宣傳所謂「墮胎藥逆轉」（abortion pill reversal）療法時，作出缺乏科學證據支持的安全性及有效性宣稱，涉嫌違反加州虛假廣告及不公平競爭法。案件在阿拉米達縣高等法院經過約六周審理，雙方於17日完成結案陳詞，目前等待法官麥金尼(Patrick McKinney)裁決。

根据山景城之聲(Mountainview Voice)報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室曾在2023年9月對全國性反墮胎組織Heartbeat International，以及北加州危機懷孕中心（crisis pregnancy centers）連鎖機構RealOptions Obria提起訴訟。州政府要求法院禁止相關組織以虛假或誤導性方式宣傳「墮胎藥逆轉」，並尋求約2000萬元民事處罰。

案件核心爭議在於，一名女性服用藥物墮胎的第一種藥物後，如果改變決定，希望繼續懷孕，是否可以透過服用高劑量黃體酮，降低第一種藥物米非司酮的作用。Heartbeat International及其旗下「墮胎藥救援網絡」（Abortion Pill Rescue Network）宣稱，黃體酮可以協助部分女性繼續妊娠，並透過熱線將尋求協助者轉介給相關醫療服務提供者。

根據美國婦產科醫師學會（ACOG）的資料，藥物墮胎通常使用米非司酮及米索前列醇兩種藥物，前後相隔約24至48小時。米非司酮會阻斷維持妊娠所需的黃體酮，而米索前列醇則促使子宮收縮，排出妊娠組織。

加州政府認為，目前沒有可信的科學證據證明所謂「墮胎藥逆轉」能夠逆轉米非司酮的作用，因此相關組織不能把這項療法宣稱為安全且有效。加州檢察長辦公室表示，州政府提起訴訟的目的，是防止民眾在面對重大醫療決定時，因接受缺乏科學根據的資訊而受到誤導。

代表被告的律師則持不同立場，主張兩個組織提供的是受第一修正案保護的言論，而不是應受加州商業廣告法規範的商業言論。

州政府反駁，爭議並不在於這些團體是否可以談論「墮胎藥逆轉」，而在於它們是否可以在缺乏可靠科學證據的情況下，將相關療法宣傳為安全有效。案件因此同時涉及消費者保護及第一修正案言論自由兩大法律問題。

案件受到關注，因為法院需要判斷相關言論究竟屬於受憲法高度保護的宗教、政治言論，還是受到較嚴格規範的商業言論。

目前阿拉米達縣高等法院尚未對本案作出裁決。加州檢察長辦公室表示，案件經過六周審理後，雙方已完成結案陳詞；法院作出裁決後，結果可能影響加州未來如何規範危機懷孕中心，以及宗教及反墮胎組織在涉及醫療資訊時受到第一修正案保障的範圍。