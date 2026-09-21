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好萊塢千人反對派拉蒙併購 屋崙抗議和解 隔天仍達協議

記者王湘涵╱屋崙即時報導
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派拉蒙（Paramount Skydance）收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的計畫持續引發好萊塢反彈。加州等12州今年7月提告阻止這筆約1100億美元的交易，近日傳出雙方進行和解談判。30多名示威者20日前往加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的屋崙辦公室外抗議，要求他不要和解、繼續打官司；不過隔天，派拉蒙與12州仍宣布達成協議。

這場好萊塢併購爭議之所以在屋崙出現抗議，主要是因為邦塔帶領12州提起反壟斷訴訟。隨著和解消息傳出，反對併購陣營將施壓目標轉向邦塔。演員魯法洛（Mark Ruffalo）也透過社群媒體號召灣區支持者參加屋崙集會。

根據NBC灣區新聞報導，已有超過1000名演員、導演及影視製作人員公開反對這項併購，其中包括超過75名奧斯卡獎得主及入圍者，西恩潘（Sean Penn）、珍芳達（Jane Fonda）及「小丑」男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）等奧斯卡得主也在連署行列。

Landmark Theatres共同創辦人梅耶（Gary Meyer）在屋崙抗議現場表示，他擔心合併將造成數以萬計工作機會流失，產業競爭降低也可能影響創作。抗議者要求邦塔及其他州檢察長拒絕和解，將反壟斷案件繼續推進至審判。

21日，12州仍與派拉蒙達成和解。根據路透報導，協議要求派拉蒙在併購後每年推出30部電影，未達數量可能面臨罰款；協議也要求成立獨立新聞編輯委員會，以維護CBS及CNN的獨立性。

邦塔表示，達成和解並不代表他認可這筆併購，而是協議取得的條件可為消費者、電影工作者及新聞編輯獨立性提供保障。隨著州政府方面的訴訟達成和解，這筆大型媒體併購案也掃除主要法律障礙之一。

除了屋崙之外，反併購團體本周也在紐約發起集會，抗議者21日前往紐約州檢察長辦公室表達反對；洛杉磯則預計22日在美國編劇工會辦公室外舉行另一場活動。

派拉蒙則主張，與華納兄弟合併後，將更有能力與規模更大的娛樂及串流平台競爭。雖然12州已達成和解，好萊塢部分影視工作者及工會對這筆交易的反對聲浪仍未平息。

精華 FAQ

  • 反對者擔心合併後市場競爭下降，導致大量工作機會流失，也可能壓縮創作空間。超過1000名演員、導演與製作人已公開連署反對，顯示業界疑慮相當大。

  • 抗議者主要到加州檢察長邦塔的屋崙辦公室外施壓，要求他不要與派拉蒙和解，應繼續推進反壟斷訴訟至審判。魯法洛也透過社群號召灣區民眾參與。

  • 協議要求派拉蒙併購後每年推出30部電影，若未達標可能受罰，並成立獨立新聞編輯委員會，以維護CBS及CNN的編輯獨立性。邦塔表示和解不代表支持併購。

好萊塢 加州 屋崙

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