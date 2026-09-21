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35歲華人蘋果工程師釣魚遇船難 留下3名幼兒

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

記者王子涵／舊金山即時報導
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遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自...
遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果軟體工程師秦正宇（音譯，Daniel Zhengyu Qin），日前在金門大橋附近釣魚時，遭遇漁船撞礁海難，不幸身亡。友人近日為其妻子及三名年幼子女發起gofundme募款，截至21日已籌得7萬元。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，遇難者秦正宇居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。他17日清晨與另外兩人乘坐漁船出海，約上午6時後，船隻在金門大橋北塔附近的Lime Point撞上礁石，隨後開始翻覆，船上兩人落水。

美國海岸防衛隊表示，約上午6時08分收到船隻遇險通知，救援艇約五分鐘後抵達。當時兩人已在水中，另一人仍留在船上，船隻則卡在礁石間並逐漸翻覆。三人被發現時都仍有生命跡象，也都穿著救生衣。

海岸防衛隊救起其中兩人，第三人由舊金山警局水上單位救出。三人其後被送往馬連縣岸邊接受急救，再轉送醫院。秦正宇經搶救後不治身亡，另外兩名乘客則受重傷生還。

警方重大事故調查組正在調查船隻撞上礁石的原因。海岸防衛隊表示，事發時有少量霧氣，能見度受到一定影響，但其他天候狀況大致正常，目前尚未確定事故原因。

事故發生後，秦正宇的朋友Cathy Wu發起募款，受款人為秦正宇的妻子鄧瑤(音譯，Yao Deng)。募款頁面透露，秦正宇留下三名年幼子女，包括一名11歲的兒子，以及分別9歲和3歲的兩名女兒。

募款頁面形容秦正宇是一名盡責的丈夫和疼愛孩子的父親，個性善良、幽默且樂於助人，與同事相處融洽，朋友需要幫助時，他往往是最先伸出援手的人。他也經常把孩子已不合用的用品轉送給其他家庭，出海釣魚後亦會將漁獲分享給身邊朋友。

募款主要用於秦正宇的喪葬及追思費用、三名孩子未來一段時間的日常生活開支，以及家庭突然失去主要成員後所面臨的緊急支出，所有善款將由其妻子直接管理。

精華 FAQ

  • 他17日清晨與另外2人搭乘漁船出海，約6時後在金門大橋北塔附近的Lime Point撞上礁石，船隻隨後翻覆，造成3人落水並送醫急救。

  • 海岸防衛隊約在6時08分接獲遇險通知，5分鐘後抵達，並救起2人；另1人由舊金山警局水上單位救出，3人皆送醫，其中秦正宇不治。

  • 募款主要用於喪葬與追思費、3名孩子的日常生活開支，以及家中突發支出；秦正宇留下妻子鄧瑤與3名年幼子女，分別是11歲兒子和9歲、3歲女兒。

釣魚 金門大橋 華人

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