聖荷西街頭無家可歸人口18個月減32%　市府稱進入「無營地時代」

聖荷西市府稱進入「無營地時代」。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西 市府表示，過去18個月來，街頭遊民 人口減少約32%，大型露宿營地陸續被清理，部分公園步道使用率增加，野生動物也逐漸回到相關區域。市府日前宣布，聖荷西正在告別大型露宿營地時代，下一階段將把重點放在進一步減少街頭遊民人口，以及讓更多人進入永久住房。

根据聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖荷西市長马漢在記者會上表示，市府目前透過新的數據統計方式估算街頭遊民人口，將警方及消防部門與遊民居民接觸的資料、居住車輛數量，以及聖塔克拉拉縣遊民資訊管理系統等多項資料整合，再利用人工智慧數據平台UrbanLogiq進行分析。

按照這套新的統計方法，聖荷西目前約有3700人居住在街頭，較2025年2月估計的5477人下降約32%。市府表示，近年增加臨時住房，包括興建小型住宅（tiny homes），是街頭遊民人口下降的原因之一。

不過，市府這套新的統計方式與聯邦政府要求每兩年進行一次的「時間點統計」（Point-in-Time Count）結果有所不同。

聖荷西今年1月進行的最新時間點統計顯示，全市共有6503名遊民，其中3959人居住在街頭等非遮蔽環境，另有2544人住在臨時住房。這類統計只在特定時間、通常為兩天內進行，因此被認為可能低估實際遊民人口。

下一階段，市府希望朝「功能性零遊民」（functional zero）目標邁進，也就是讓進入住房的人數超過新增加的遊民人口。市府將優先維持目前約20個臨時住房地點、共約2200張床位的運作。

不過，遊民者倡議人士對市府的進展提出不同看法。倡議人士納瑟（Bea Nasser）表示，市府目前過於重視街頭上「看得見」的遊民人口數字。她曾協助去年從哥倫布公園(Columbus Park)大型露宿營地搬入Motel 6臨時住房的居民。

與此同時，聖荷西開始考慮對部分臨時住房實施「限時居住」制度。市府表示，限制居住時間可以讓居民更快進入住房安置流程，為其他需要臨時住房的人騰出空間。

但倡議人士擔心，在永久住房供應不足的情況下，限時居住可能導致居民再次失去住所。部分居民長時間無法離開臨時住房，並非不願搬遷，而是缺乏負擔得起的永久住房選擇。

聖荷西市長马漢介紹了數據分析方式。（記者龔玥╱攝影）