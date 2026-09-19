我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「拿牙籤戳壞耳機孔」小紅書竟教破壞飛機設備拿補償金

華人醫保補助取消 月付幾十元飆漲上千「如何活？」

北加12僑團聲援台灣入聯 呼籲正視2758號決議

記者王湘涵/密爾比達即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山僑教中心副主任蔡佳樺表示，台灣位處第一島鏈關鍵位置，也是全球半導體供應鏈重要...
金山僑教中心副主任蔡佳樺表示，台灣位處第一島鏈關鍵位置，也是全球半導體供應鏈重要節點。（記者王湘涵／攝影）

第81屆聯合國大會本月在紐約登場，北加州12個台美人社團19日舉行記者會，發表「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明，主張聯合國大會第2758號決議未提及台灣，也未授權北京代表台灣，不應成為排除台灣參與聯合國體系的依據。

聲明由北美洲臺灣人教授協會前會長葉俊雄宣讀。12個連署團體包括北加州台灣論壇、北美洲臺灣人教授協會北加州分會、北加州南灣台灣同鄉會、北美台灣工程師協會總會、舊金山灣區台灣商會、舊金山灣區信賴之友會、舊金山灣區台灣青商會、舊金山台灣鄉情關懷協會、北加州聖荷西台灣僑界急難救助協會、北加州台灣學校聯合會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會及台灣文化體育協會。

聲明指出，台灣長期被排除在聯合國許多機制之外，呼籲落實「不遺漏任何人」及「普惠全民」的目標；面對氣候變遷、傳染病、供應鏈安全等跨國挑戰，台灣在科技、公共衛生及災害應變等領域具備經驗與能力，可為國際社會做出貢獻。

金山僑教中心副主任蔡佳樺表示，台灣今年提出三項訴求，包括2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系；堅定維護台海和平現狀；以及和平解決爭端、維護國際法秩序。

主持記者會的南灣台灣民主大聯盟創辦人、僑務諮詢委員李漢文表示，2758號決議處理中國在聯合國的代表權，但未處理台灣歸屬問題，呼籲聯合國依照憲章精神正視台灣參與訴求。

就台灣加入聯合國對西太平洋安全及台海和平有何意義的議題，北美台灣工程師協會矽谷分會前會長廖健閔分析認為，台灣國際地位若更加明確，可讓美中戰略競爭界線與規則更清楚；其次，可減少中國利用模糊空間進行灰色地帶行動；第三，台灣是全球半導體重鎮，隨著半導體與AI、太空科技日益緊密，也能以科技專業為國際社會做出更多貢獻。

北美臺灣人教授協會北加州分會會長周信結表示，海外僑界爭取台灣參與聯合國已數十年，近年愈來愈多第二代及年輕世代接棒，甚至主導紐約等地倡議活動。舊金山灣區台灣商會青商會前會長譚志仁也表示，希望讓更多年輕世代了解台灣的國際處境，持續投入倡議。

圖為與會代表，左起：Wendy Huang、林錦堂、葉俊雄、蔡佳樺、李漢文、周信...
圖為與會代表，左起：Wendy Huang、林錦堂、葉俊雄、蔡佳樺、李漢文、周信結、張志仰、譚志仁、向慶雲。（記者王湘涵／攝影）

北美洲臺灣人教授協會前會長葉俊雄在記者會上宣讀「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明。...
北美洲臺灣人教授協會前會長葉俊雄在記者會上宣讀「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明。（記者王湘涵／攝影）

北加州12個台美人社團19日發表「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明，主張台灣參與聯...
北加州12個台美人社團19日發表「聲援台灣成為聯合國會員國」聲明，主張台灣參與聯合國體系的活動。（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 他們主張聯合國大會第2758號決議只處理中國代表權，並未提及台灣，也未授權北京代表台灣，因此不應被用來排除台灣參與聯合國體系。

  • 聲明指出，台灣長期被排除在聯合國許多機制外，但在科技、公共衛生、災害應變與半導體等領域具經驗，可為氣候變遷、傳染病與供應鏈安全等議題做出貢獻。

  • 與會者認為，若台灣國際地位更明確，可讓美中競爭界線更清楚，減少中國操作灰色地帶的空間，也有助於依照國際法維護台海和平與區域穩定。

北加 舊金山 加州

上一則

紅燈籠下人潮塞滿華埠　中秋街會登場 月餅、玉器買氣旺

延伸閱讀

2758號決議再成焦點 洛杉磯僑界挺台參與聯合國

2758號決議再成焦點 洛杉磯僑界挺台參與聯合國
5友邦致函聯國 籲正視台灣參與 「排除不利於對話」

5友邦致函聯國 籲正視台灣參與 「排除不利於對話」
聯大總辯論將登場 台友邦致函籲正視台灣參與

聯大總辯論將登場 台友邦致函籲正視台灣參與
北加逾150台僑金門大橋遊行 籲國際挺台

北加逾150台僑金門大橋遊行 籲國際挺台
王義川：台灣國際參與需僑界力量

王義川：台灣國際參與需僑界力量

熱門新聞

馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55

超人氣

更多 >
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動
旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長