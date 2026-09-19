不用猜了！好市多官宣吉拿棒回來了 1.49元限時回歸

好市多官方影片秀出大量網友過去敲碗吉拿棒回歸的留言，有人直呼「我太想念吉拿棒了」，甚至有人連續多日留言催促回歸。（翻攝自好市多官方Instagram）

不用再猜了，好市多 （Costco ）美食區神祕回歸商品正式揭曉，就是2024年下架的扭結吉拿棒（Twisted Churro）。好市多18日透過官方社群公布答案，宣布吉拿棒將限時重返美國門市美食區，每根售價1.49元；不過各門市開賣日期不同，未來幾周將陸續登場。

好市多日前先在Instagram賣關子，預告一款昔日美食區商品即將回歸，卻刻意將商品名稱消音，引來超過萬名網友留言猜答案。有人猜是吉拿棒，也有不少人敲碗疫情後消失的Combo Pizza等昔日人氣品項。

18日最新釋出的揭曉影片中，員工將「限時」的貼紙貼在全新的美食區看板上，揭曉回歸商品正是扭結吉拿棒。影片也秀出過去消費者不斷「敲碗」的留言，包括「吉拿棒什麼時候回來？」、「我太想念吉拿棒了」，甚至有人連續多日留言要求回歸。影片最後，兩名好市多員工各自拿著吉拿棒高喊「Cheers！」慶祝人氣商品重新登場。

正式揭曉後，消息迅速引發網友關注。截至19日上午，好市多官方Instagram影片已累積超過30.8萬個讚、5365則留言，分享次數達22.2萬次。

不少顧客開心歡迎吉拿棒回歸，有人直呼「夢想真的會成真」，也有家長表示，孩子看到消息後興奮尖叫。不過「限時」兩個字也讓部分粉絲不滿，有網友要求好市多「不要限時，把它永久留下來」，還有人開玩笑表示，希望所謂的限時至少是「接下來50年」。

不過，並非所有老顧客都開心買單。部分網友表示，比起這次回歸的扭結吉拿棒，更懷念疫情前販售的傳統直條版本，有人直接留言「你們帶回錯的吉拿棒了」；另一批網友則仍念念不忘Combo Pizza，繼續在留言區敲碗，希望它成為下一個重返美食區的品項。

好市多的吉拿棒自1990年代起就是美食區經典商品之一，疫情期間一度下架，2021年以扭結吉拿棒形式重新推出，之後又在2024年退出菜單，由巧克力豆餅乾取代。此次回歸售價仍為1.49元，僅在美國門市美食區限時供應，由於各門市確切推出日期不同，消費者未必能立即在當地門市買到，未來幾周將陸續上市；官方目前尚未公布供應至何時。

好市多18日正式揭曉神祕回歸商品，員工站在全新美食區看板，宣布扭結吉拿棒限時回歸。（翻攝自好市多官方Instagram）

兩名好市多員工手拿回歸的扭結吉拿棒開心碰杯。這款人氣商品將限時重返美國門市美食區，每根售價1.49元。（翻攝自好市多官方Instagram）