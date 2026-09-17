世界末日隔天還能通行的全球貨幣 創投人士看好它

1998年的「Pikachu Illustrator」是寶可夢卡收藏市場最知名的稀有卡之一，圖為獲PSA評為Mint 9的版本。（翻攝自Heritage Auctions）

寶可夢卡不只是小孩的遊戲，如今也能像股票一樣「看盤」。收藏者透過網站或App，就能查看卡片市價、歷史走勢及漲跌，甚至把手上的卡牌建立成投資組合。遊戲產業創投人士萊文（Peter Levin）更語出驚人，稱如果世界明天發生末日，「隔天的全球貨幣 可能就是寶可夢卡」。

萊文是遊戲創投公司Griffin Gaming Partners創辦人暨董事總經理，也是資深收藏家，收藏超過50萬張各式卡牌。他認為，寶可夢具有跨越國界及世代的辨識度，加上一般人就能到卡牌店或Walmart、Costco 等零售商買卡包，都有機會抽到稀有卡，這種人人能參與的特性，是市場持續發展的重要原因。對他而言，收藏也不只是追求報酬，而是把喜愛的事物與投資結合。

市面上也有許多寶可夢卡「看盤」工具。Collectr App可將卡片加入收藏組合，顯示整體市值、成本及損益，並以圖表查看價格變化；Card Ladder則蒐集eBay、Goldin、Heritage等平台公開成交資料，提供歷史成交價、價格走勢及收藏追蹤；TCGplayer的Market Price則依據近期實際成交價格計算行情，而非單看賣家掛牌價格。

這些介面愈來愈像股票投資工具，收藏者能查看近期漲跌、成交紀錄，甚至追蹤整批收藏品升值或縮水。不過卡牌「看盤」與股票仍有差異，寶可夢卡沒有集中交易所或統一即時報價，同一張卡也會因版本、保存狀況及PSA等專業機構評級不同而有巨大價差，因此網站顯示的市價多半根據市場成交資料估算。

儘管如此，寶可夢卡近年的價格表現仍相當驚人。紐約郵報引述Card Ladder數據顯示，自2004年以來，寶可夢卡累計報酬率約3821%，遠高於同期代表美國大型股市表現的標普500指數約483%的漲幅。

其中最知名的天價卡之一，就是1998年的「Pikachu Illustrator」。網紅兼WWE選手保羅（Logan Paul）五年前以約500萬美元取得一張稀有Pikachu Illustrator，今年再將其出售，成交價超過1600萬美元並刷新紀錄。

推動收藏熱的除了投資報酬，還有童年情懷。寶可夢卡在疫情期間重新掀起熱潮，許多從小接觸寶可夢的玩家如今已成年，也有更多可支配收入，能收藏兒時喜愛、甚至當年買不起的卡片。當寶可夢卡開始有行情、有漲跌，甚至能建立自己的「收藏投資組合」，這項陪伴一代人成長的遊戲，也逐漸有了另一種資產面貌。

寶可夢卡也能像股票一樣「看盤」。收藏玩家透過Collectr App追蹤手中卡片的總市值、漲跌及價格走勢，圖中收藏組合市值超過1.7萬美元。（玩家提供）