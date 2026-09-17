我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

浙江百歲翁曝長壽祕訣 每天睡18小時、餐餐不離肉

BART又出狀況 24街軌道起火 舊金山全線大延誤

記者李怡/舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BART又出狀況，24街軌道起火，舊金山全線大延誤。（記者李怡/攝影）
BART又出狀況，24街軌道起火，舊金山全線大延誤。（記者李怡/攝影）

正值周四通勤時段，灣區捷運（BART）17日下午再度發生大規模延誤。舊金山24街Mission站附近軌道有塑膠雜物起火，一度導致舊金山方向列車全面嚴重延誤，紅線及綠線暫停部分服務。BART並安排舊金山公車（Muni）協助疏運Daly City至Embarcadero之間的乘客，讓不少中午出門及下午通勤的民眾行程受到影響。

事故約在中午開始影響列車運行。BART最初通報24街Mission站軌道出現設備問題，隨後證實是軌道上的塑膠雜物起火。火勢其後被撲滅，工作人員進入軌道檢查，確認列車是否可以安全恢復運行。

事故發生後，舊金山段雙向列車均出現嚴重延誤。BART一度暫停紅線服務，綠線也受到影響。黃線Antioch至舊金山國際機場（SFO）服務則繼續運行，BART另外安排Millbrae與SFO之間的接駁列車。需要前往機場的乘客，一度被要求搭乘黃線，再經Millbrae轉乘前往SFO。

對舊金山通勤族而言，這次事故麻煩之處在於24街Mission站正位於進出市中心的重要地下路段。從Daly City、Glen Park、Balboa Park及Mission一帶進城的乘客都可能受到影響。BART在事故期間宣布，Muni接受乘客在Daly City至Embarcadero之間轉乘，希望分流受影響旅客。

至下午3時28分左右，BART服務逐步恢復，但延誤並未立即消失。當時往Berryessa方向列車仍有約20分鐘延誤，往Antioch方向則約延誤10分鐘。此前暫停的紅線和綠線也已在下午恢復。

更讓通勤族無奈的是，這已不是BART近期第一次出現嚴重故障。就在此前數日，灣區捷運也因設備和供電設施問題出現大規模延誤。BART官員日前承認，老化基礎設施是近期多次服務中斷的原因之一。

17日這起事故的直接原因並非BART設備本身故障，而是掉落軌道的塑膠雜物起火。即使如此，一個看似不大的軌道事故，仍能迅速影響多條捷運線，也再次凸顯灣區交通系統的脆弱性。

精華 FAQ

  • 事故主因是舊金山24街Mission站附近軌道上的塑膠雜物起火，並非列車本體故障。火勢雖然很快被撲滅，但仍造成舊金山方向列車嚴重延誤。

  • 舊金山段雙向列車都出現明顯延誤，紅線一度停駛，綠線也受波及。BART同時安排Muni及Millbrae、SFO接駁，協助通勤與機場旅客分流。

  • 到下午3時28分左右，BART服務開始逐步恢復，紅線和綠線也重新運行，但仍有10到20分鐘延誤。事件再次凸顯灣區交通系統受單點事故影響很大。

舊金山 灣區

上一則

血庫仍脆弱 捐血送Hello Kitty限定吊飾20日截止

延伸閱讀

BART全系統大延誤 德利市、西屋崙設備故障 乘客困車上30分鐘

BART全系統大延誤 德利市、西屋崙設備故障 乘客困車上30分鐘
防偷竊破壞 BART試辦無人機巡邏

防偷竊破壞 BART試辦無人機巡邏
BART閘門啟用1年 犯罪率大降67% 逃票也減少

BART閘門啟用1年 犯罪率大降67% 逃票也減少
勞工節出行碰上低雲　舊金山機場航班大延誤

勞工節出行碰上低雲　舊金山機場航班大延誤
Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵

Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵

熱門新聞

Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀