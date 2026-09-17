灣區科技巨頭保全明晨擬罷工 全加州1.4萬人最後協商

為谷歌（Google）、Meta、OpenAI、Anthropic等科技公司提供安全服務的工會保全，預計18日凌晨4時30分起展開罷工 。代表全加州 約1萬4000名保全的工會已發出72小時罷工通知，涵蓋舊金山灣區 、矽谷及洛杉磯地區。勞資雙方17日仍有機會透過最後協商避免罷工。

服務業雇員國際工會西部聯合分會（SEIU-USWW）表示，18日凌晨4時30分後開始的班次都可能受到影響。工會會員負責的場所包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Salesforce、OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta及輝達（Nvidia）等科技公司，也涵蓋醫院及交通設施。

工會與保全公司自今年4月起進行新合約談判，涉及Allied Universal、Securitas及GardaWorld等大型業者。工會指控部分業者惡意協商、監控員工、報復性處分、單方面改變工作條件及干涉罷工權利，因此將這次行動定為「不公平勞動行為罷工」。

柏克萊加大勞工中心（UC Berkeley Labor Center）今年4月公布的研究顯示，加州保全時薪中位數為20.09元，低於全州勞工的28.16元。保全業2024年年度人員流動率達91.6%，且約只有一半保全擁有雇主提供的醫療保險。

根據工會公布的最新資料，資方目前提出未來兩年時薪合計增加65美分的方案。SEIU-USWW通訊主任博德曼（Stephen Boardman）表示，工會希望建立讓所有保全最終達到時薪30元的途徑，並爭取家庭醫療保險、退休福利、工作保障及更完善的職業訓練。

灣區保全表示，高生活成本與人力不足使工作壓力進一步增加。在谷歌山景城園區值大夜班、同時也是工會談判委員會成員的辛格（Tejinder Singh）表示，部分夜班僅有1至2名保全，卻要負責10至15棟建築，並指出曾在交接班期間發生有人闖入建築並偷走筆記型電腦的事件。

目前尚不清楚罷工若如期展開，將有多少灣區科技公司辦公室直接受到影響，也尚未有主要科技公司宣布18日因此關閉辦公室或全面要求員工居家工作。不過，人工智慧公司Anthropic今年8月底曾因保全承包商Allied Universal通知可能罷工，一度要求舊金山員工連續兩天居家工作。

Allied Universal表示，公司正密切關注情勢，並將持續維持安全及可靠的營運；其他科技公司目前未公開宣布因18日罷工調整辦公安排。若勞資雙方未能達成協議，罷工將涵蓋灣區及矽谷部分工會保全。