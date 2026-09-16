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聖荷西一家Safeway爆鼠患 複檢後獲准恢復營業

記者王湘涵/聖荷西即時報導
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聖荷西一家Safeway超市7月底才以98分通過例行衛生檢查，不料近日卻因鼠患問題遭勒令停業。聖他克拉拉縣官方紀錄顯示，位於Hamilton Avenue的Safeway超市日前因食品有遭害蟲或鼠類污染的風險，被衛生部門要求暫停營業，店內多個食品服務區也受到影響。經處理並接受複檢後，這家店15日已獲准重新營業。

根據聖他克拉拉縣食品設施衛生檢查系統SCCDineOut資料，衛生人員14日對這家Safeway進行檢查後，給予紅色「Closure」標示，關閉原因為「食品有遭害蟲污染的風險」。

根據聖他克拉拉縣的評分制度，衛生檢查分數與綠、黃、紅色標示屬於不同指標。分數主要反映食品設施在例行檢查時對加州零售食品法規的整體遵循情況；紅色「Closure」則代表檢查時發現對健康與安全構成立即威脅的情況，且相關違規無法在當次檢查期間完成改善，因此必須停止營業。

這次停業影響的不只是超市本身，縣府紀錄顯示，同一店內的Safeway熟食部、烘焙部、星巴克以及AFC Sushi壽司區，14日也因相同原因被勒令關閉，目前均已恢復「Pass」狀態。

NBC灣區新聞引述縣府表示，這次調查源自民眾投訴。衛生人員到場後，在店內多處發現鼠類糞便，認定存在鼠類活動跡象，因此下令超市暫時關閉。

Safeway隨後進行清潔及害蟲防治，並提交害蟲防治報告；衛生人員15日下午再次到場檢查，確認相關問題已獲改善後，批准店家恢復營業。這家Safeway從遭勒令停業到獲准重開，相隔僅一天。

值得注意的是，這家Safeway不久前才通過多次衛生檢查。7月30日接受例行檢查時獲得98分，並取得綠色「Pass」標示；8月14日另一次檢查及8月18日的後續檢查也均過關。不到一個月後，9月14日再次接受檢查，即因鼠患相關問題遭勒令停業。縣府目前已恢復該店的「Pass」標示，但系統仍以星號註記該店近期曾有停業紀錄。

精華 FAQ

  • 縣府衛生人員到場後，在店內多處發現鼠類糞便，認定有鼠類活動跡象，食品可能遭害蟲或鼠類污染，因此要求超市暫時停止營業。

  • 除了超市本體外，同一店內的Safeway熟食部、烘焙部、星巴克與AFC Sushi壽司區也因相同原因被勒令關閉，之後都已恢復Pass狀態。

  • Safeway先進行清潔與害蟲防治，並提交相關報告，衛生人員在15日下午複檢確認問題改善後批准復業，從停業到重開只隔了1天。

灣區 加州 聖荷西

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