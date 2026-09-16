聖荷西一家Safeway爆鼠患 複檢後獲准恢復營業

聖荷西 一家Safeway超市7月底才以98分通過例行衛生檢查，不料近日卻因鼠患問題遭勒令停業。聖他克拉拉縣官方紀錄顯示，位於Hamilton Avenue的Safeway超市日前因食品有遭害蟲或鼠類污染的風險，被衛生部門要求暫停營業，店內多個食品服務區也受到影響。經處理並接受複檢後，這家店15日已獲准重新營業。

根據聖他克拉拉縣食品設施衛生檢查系統SCCDineOut資料，衛生人員14日對這家Safeway進行檢查後，給予紅色「Closure」標示，關閉原因為「食品有遭害蟲污染的風險」。

根據聖他克拉拉縣的評分制度，衛生檢查分數與綠、黃、紅色標示屬於不同指標。分數主要反映食品設施在例行檢查時對加州 零售食品法規的整體遵循情況；紅色「Closure」則代表檢查時發現對健康與安全構成立即威脅的情況，且相關違規無法在當次檢查期間完成改善，因此必須停止營業。

這次停業影響的不只是超市本身，縣府紀錄顯示，同一店內的Safeway熟食部、烘焙部、星巴克以及AFC Sushi壽司區，14日也因相同原因被勒令關閉，目前均已恢復「Pass」狀態。

NBC灣區 新聞引述縣府表示，這次調查源自民眾投訴。衛生人員到場後，在店內多處發現鼠類糞便，認定存在鼠類活動跡象，因此下令超市暫時關閉。

Safeway隨後進行清潔及害蟲防治，並提交害蟲防治報告；衛生人員15日下午再次到場檢查，確認相關問題已獲改善後，批准店家恢復營業。這家Safeway從遭勒令停業到獲准重開，相隔僅一天。

值得注意的是，這家Safeway不久前才通過多次衛生檢查。7月30日接受例行檢查時獲得98分，並取得綠色「Pass」標示；8月14日另一次檢查及8月18日的後續檢查也均過關。不到一個月後，9月14日再次接受檢查，即因鼠患相關問題遭勒令停業。縣府目前已恢復該店的「Pass」標示，但系統仍以星號註記該店近期曾有停業紀錄。