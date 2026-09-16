我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草籽與三葉草種子「混搭」養出健康草坪

聯準會3年來首次升息⋯今日5件事

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

編譯廖宜怡／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

美國國會近日提出一項新提案，要求在不減薪的前提下，將民眾一周標準工作時數由每周40小時減為32小時。不過，這項提案可能會對加州造成影響。

加州郵報報導，聯邦眾議員高野（Mark Takano）和參議員桑德斯（Bernie Sanders）上周連袂重新提出「每周32小時工時法」（Thirty-Two Hour Workweek Act），要求將聯邦標準工時從每周40小時削減為32小時，並將勞工超過新標準工時的工作時數視為加班。提案建議這項變更在四年內分階段實施，即第一年38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年32小時。

加州現行法律規定，勞工每日工作若超過8小時，或每周工作超過40小時，每小時加班費為正常時薪的1.5倍，若每日加班超過12個小時，則每小時加班費為正常時薪的兩倍。一旦聯邦「每周32小時工時法」全面實施，加州勞工每日工作滿8小時，或每周工作滿32小時後的額外工作時數都可獲得加班費。

提案還規定，雇主不得因為一周工作時數變少而降低員工的正常時薪、周薪或現有福利。例如，目前每周工作40小時、周薪1000元的勞工，在新法實施後，理論上每周只需工作32小時，但應領到相同的周薪。對加州雇主而言，這項措施意味著更高的勞工加班成本，勢必要調整輪班制度。

精華 FAQ

  • 提案主張將美國聯邦標準工時從每周40小時降為32小時，且勞工在不減薪的前提下維持原有薪資待遇，超過新標準的工時則視為加班。

  • 法案規定在4年內逐步落實，第一年先降到38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年才全面降至32小時，讓雇主有調整時間。

  • 因為加州原本就有較嚴格的加班規定，若聯邦工時降到32小時，勞工在每日滿8小時或每周滿32小時後的額外工時都要付加班費，雇主成本將明顯上升。

桑德斯 加州 眾議員

上一則

Dreamforce湧4萬多人 舊金山市中心熱鬧也擁堵

下一則

聖荷西一家Safeway爆鼠患 複檢後獲准恢復營業

延伸閱讀

紐約市府漲鏟雪工時薪 最高每小時45元

紐約市府漲鏟雪工時薪 最高每小時45元
加州長者退休後兼職賺8萬 卻被罰100多萬 原因是？

加州長者退休後兼職賺8萬 卻被罰100多萬 原因是？
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路
從大麥克指數看薪資：美勞工購買力遠勝法德

從大麥克指數看薪資：美勞工購買力遠勝法德
文憑無用？不必念大學也能年收破10萬…美青年高薪揭密

文憑無用？不必念大學也能年收破10萬…美青年高薪揭密

熱門新聞

Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20

超人氣

更多 >
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」