金州女武神圖書卡亮相 市長親自推銷 逾200球迷搶換新卡

活動吸引超過200名球迷排隊申辦，其中大多數已有圖書卡，仍特地「以舊換新」，換上女武神招牌紫色新卡。（記者王子涵╱攝影）

金州女武神（Golden State Valkyries）的「紫色旋風」16日吹進舊金山 市公共圖書館，推出全新限量主題圖書卡，市長羅偉 （Daniel Lurie）親自到場為新卡揭幕。活動吸引超過200名球迷排隊申辦，其中大多數已有圖書卡，仍特地「以舊換新」，換上女武神招牌紫色新卡。

羅偉表示，女武神創隊在短短時間內已席捲舊金山市、灣區 乃至體育界，主場比賽氣氛尤其熱烈。他透露，姐姐日前第一次帶兒子觀看女武神比賽，比賽現場聲浪大到姐姐還特別傳訊息告訴他，「需要耳塞」。

活動當日下午在市政中心舊金山市公共圖書館總館舉行。新卡亮相後，大批民眾隨即排隊申辦，隊伍一度超過百人。不少球迷身穿女武神球衣、T恤及紫色服飾到場。

除了最新的女武神卡，舊金山市公共圖書館近年也推出多款具有城市特色的圖書卡，目前還包括本地美式足球隊舊金山49人隊、以及李小龍主題設計。對不少市民而言，圖書卡已不再只是借閱書籍的工具，也逐漸成為具有灣區文化、體育及歷史特色的收藏品。

金州勇士副總裁、政府及社區關係主管陳悠悠（Yoyo Chan Murphy，音譯）表示，9月正值全國識字月（National Literacy Month）及圖書卡申請月（Library Card Sign-Up Month），此次推出女武神圖書卡，希望鼓勵更多灣區居民申領圖書卡，並真正使用圖書館提供的各項資源。

她表示，職業球隊在場上的表現固然重要，但女武神同樣重視球場外與社區的連結，閱讀及識字教育一直是金州社區工作的重點。除了此次圖書卡合作外，球隊也曾參與灣區圖書館翻新，並在學校及社區中心舉辦閱讀活動。

舊金山市公共圖書館公共服務主管戈雅爾(Dolly Goyal)也是資深的女武神球迷。她表示，女武神隊名所象徵的「力量、大膽與無畏」鼓勵民眾，不要只把新圖書卡拿回家收藏，更要真正使用它，「大膽」借書、學習新知，以及利用圖書館提供的影音、串流及線上學習服務。

市議員馬百樂（Bilal Mahmood）分享個人經歷。他表示，自己的母親是一名圖書館員，而自己從小有閱讀障礙，傳統書籍對他而言並不容易，因此童年時反而讀了大量漫畫。他形容，一張圖書卡就像一張「超級英雄卡」，可以讓市民接觸書籍、知識、線上學習、影音服務、博物館以及其他公共資源。

官員共同揭幕女武神聯名圖書卡。（記者王子涵╱攝影）

圖為舊金山49人圖書卡、舊金山女武神圖書卡。（記者王子涵╱攝影）