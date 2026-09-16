SFO主跑道提前重開 延誤時間預計大幅縮短

機場發言人雅克（Yakel）表示，每小時48架次基本上可視為恢復正常運作水平。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 國際機場（SFO）的一條主跑道將比原計畫提前數日恢復使用，歷經數月航班延誤後，旅客出行體驗有望迎來改善。機場官員表示，1號右跑道（Runway 1 Right）預計9月29日重新開放，比原定10月2日提前三天。

機場官員表示，1號右跑道自3月30日起關閉施工，工程包括重新鋪設跑道、重建部分滑行道、升級照明系統，以及更換跑道路面標線。跑道恢復使用後，SFO預計在天氣及運作條件良好的情況下，每小時可起降約45至48架抵達航班。機場發言人雅克爾（Yakel）表示，每小時48架次基本上可視為恢復正常運作水平。

今年SFO航班延誤大幅增加，除了跑道施工外，也受到聯邦航空管理局（FAA）限制平行降落的影響。FAA今年3月停止允許航班在兩條相距較近的東西向跑道上並排進場，使晴朗天氣下的每小時抵達能力由54架降至約36架。8月起，FAA重新允許錯開式平行進場，使容量增加至約40架。

數據顯示，今年4月1日至6月10日期間，SFO航班平均延誤時間約20分鐘，而2025年同期僅約5分鐘；延誤15分鐘以上的航班比例也增加逾一倍。截至8月，平均約四成航班出現延誤，遠高於機場最初預估不到15%的受影響比例。

此次跑道工程總成本約2.15億元，其中9210萬元來自FAA資金。機場提醒，即使跑道重新開放，霧、低雲及能見度不足等天氣因素仍可能限制航班抵達數量，因此航班延誤問題不會完全消失。