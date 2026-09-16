聖荷西市中心酒吧頻遭破壞 店主一年花逾萬元修繕

聖荷西市中心多家酒吧遭到破壞。（Google Maps）

聖荷西 市中心多家酒吧近來頻繁遭到破壞，從廁所鏡子被刀片刻字、洗手台遭割花，到店面被塗鴉，業者除了需要不斷清理，也得負擔數百甚至數千美元的維修費用，讓原本已面臨高成本經營壓力的商家更加吃不消。

根据NBC Bay Area的報導，擁有包括Alter Ego、Still OG及Miniboss在內五家市中心酒吧和餐廳的拉魯（George Lahlouh）表示，週日有人疑似使用刀片或小刀，在Alter Ego廁所的鏡子上刻下字母。這面鏡子需要更換，預計費用超過1000美元。

拉魯表示，他旗下的店家已多次成為破壞目標，廁所經常被塗鴉，家具遭刀具割壞，店面外也出現噴漆塗鴉。他認為，這些破壞行為已逐漸成為經營市中心商家的額外成本。

Cash Only酒吧業者布倫（Cache Bouren）也遇到類似問題。他表示，自己在市中心經營的三家酒吧都曾遭到破壞，尤其是廁所鏡子、牆壁和洗手台經常被刻字。部分洗手台因遭到深度破壞，已無法修復，過去兩年甚至更換了三次。布倫估計，光是處理廁所塗鴉及相關破壞，每年至少就要花費1萬至1萬5000美元。

他表示，由於認為聖荷西警察局人手不足，難以投入資源追查這類案件，因此部分破壞事件並沒有報警。為了減少損失，布倫曾在廁所加裝保護板，甚至把鏡子全部拆掉，但破壞行為並未因此停止，嫌疑人轉而在走廊上的鏡子留下刻痕。

拉魯表示，業者目前已經承受高昂的營運成本，還得額外拿出資金處理原本可以避免的破壞，讓他感到相當無奈。他說，對市中心商家而言，持續發生的破壞行為已經成為經營成本的一部分。