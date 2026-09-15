蘇諾瑪廣場64歲男子遭襲不治 4青年男涉謀殺被捕

圖為蘇諾瑪廣場的義大利噴泉。（蘇諾瑪遊客局官網）

北灣蘇諾瑪市著名的索諾瑪廣場（Sonoma Plaza）日前發生致命襲擊案，一名64歲男子遭人攻擊後重傷送醫，最終不治。警方已逮捕四名男子，涉嫌謀殺及共謀謀殺。

警方表示，涉案四人均來自索諾瑪，分別是20歲的Cristian Vargas Collado、20歲的Augustine Rossy、20歲的Thomas Griego，以及28歲的Anthony Kirk。四-人目前均被關押在索諾瑪縣成人拘留中心。

案件發生於9月7日晚間約10時30分。警方接報稱，索諾瑪廣場Italian Fountain附近有人受傷。警員趕到現場後，發現64歲的索諾瑪居民阿維拉（John Francis Avila）倒在地上，已失去意識。阿維拉隨後被送往創傷中心搶救，當時情況危急，最終於14日凌晨傷重不治。

索諾瑪警方表示，調查人員透過現場監控錄像、目擊者證詞、物證，以及自動車牌識別系統（Automated License Plate Reader）所取得的資料，確認四名嫌犯身分並將其逮捕。

其中Griego和Kirk已被正式控以謀殺及刑事共謀罪，預計於15日下午1時30分在蘇諾瑪縣高等法院出庭。至14日晚間為止，檢方尚未正式起訴Collado和Rossy。

蘇諾瑪廣場位於市中心，是當地熱門旅遊區，周邊遍布商店、餐廳、葡萄酒品酒室，以及蘇諾瑪州立歷史公園和市政廳等地標。

警方表示，案件仍在調查中，呼籲任何掌握相關線索的民眾致電蘇諾瑪警方707-996-3601。