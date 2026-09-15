沒機票也能過安檢送親友到登機口 只需申請這張通行證

若申請遭拒，申請者會在當天即收到被拒的郵件通知；而若獲批，申請者則要等到訪問的當日凌晨獲得准入的二維碼。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 國際機場（SFO）今年4月推出「SFO訪客」（SFO Gate Explorer）計畫，自此沒有機票 的民眾也可提前申請通行證通過TSA安檢，進入機場管制區域。計畫本意是活化機場內的餐館、商店，鼓勵民眾探索機場內的商業設施，但同時這也給親人的送別和團聚帶來便利，無票親友不必被攔在TSA安檢外，而有英語障礙、行走不便的旅客，在親友的陪伴下更加安心。

根據機場規定，民眾最早可在到訪前30天在SFO訪客申請通道提出申請，最晚也可在當天提出申請。申請人必須填寫與政府核發身分證件一致的法定姓名、出生日期及性別，申請將交由TSA審查。

值得注意的是，若申請遭拒，申請者會在當天即收到被拒的郵件通知。而若獲批，申請者則要等到訪問的當日凌晨獲得准入的二維碼。

據記者14日體驗，訪客的二維碼便相當於是登機牌，進入流程與普通乘客無異。准入窗口期一般給到四個小時，最晚到晚上10時，即和機場商鋪關業時間一致。若親友的飛機起飛在凌晨，TSA同樣允許通行。記者詢問機場工作人員得知，訪客的通行權全部由TSA工作人員決定。

對於華人 居民、以及所有非英語為母語的旅客來說，進入安檢直至登機這段真空期，一直是讓本地親友最擔心的時段，「能不能順利找到登機口」、「和安檢人員語言不通怎麼辦？」

透過該計畫，訪客可以一直陪伴親友到登機口，或者在登機口迎接抵達的家人朋友，還可以一同參觀SFO博物館、公共藝術作品，使用機場內的餐廳、咖啡館和商店。

此前有主流媒體報導，真正來SFO機場購物吃飯的申請者很少，且旅客來去匆匆，體驗者表示並不會再次申請。更多的案例則是陪伴親友出行。

舊金山國際機場主管納康科特（Mike Nakornkhet）表示，機場每天核發的通行證數量將受到限制，以避免增加安檢站等候時間、影響正常搭機旅客。

SFO是灣區第二座推出類似計畫的機場。屋崙舊金山灣區國際機場（Oakland San Francisco Bay Airport）已於去年12月推出「OAK Guest Pass」。加州聖地牙哥、橙縣及安大略等機場也有類似訪客通行證計畫。

911恐怖襲擊發生前，沒有機票的親友通常可以陪伴乘客前往登機口。2001年襲擊事件後，美國成立TSA並加強機場安檢，機場管制區基本上只允許持有機票的旅客進入。

舊金山國際機場（SFO）今年4月推出「SFO訪客」計畫，自此沒有機票的民眾也可提前申請通行證通過TSA安檢，進入機場管制區域。（記者王子涵╱攝影）