想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補
星巴克與Peanuts聯名推出的史努比秋季限定系列15日開賣，首日即掀起搶購潮。南北加州多家門市一早出現排隊人潮，北加州更有門市開門時已有數十人等候，甚至有人提前在店外「露營」。熱門的史努比玻璃杯迅速售罄，南加州一家門市全店僅分配到一個，北加州卡斯楚谷一家門市也只有約五至六個配額。多家門市人員表示，當天配貨賣完後隔日不會補貨，是否還有下一批也不清楚。
南加州一家上午4時30分營業的星巴克，上午6時左右顧客前往時，聯名商品已全部售罄；另一家位於Spectrum商場、上午7時營業的星巴克，開門前已排起長隊，店員表示，該店史努比玻璃杯全店僅分配到一個。
北加州同樣出現搶購人潮，卡斯楚谷一家上午4時開門的星巴克，店員表示，開店前已有顧客在店外「露營」守候，該店史努比玻璃杯配額僅約五至六個，開門後很快被搶購一空。
卡斯楚谷一間Safeway超市內的星巴克也迅速售罄，店家直接在櫃檯貼出手寫告示，寫著史努比系列的杯子、徽章、吊飾、絨毛玩偶及托特包全部「SOLD OUT」(售罄)。店員表示，上午5時開門時，店外已有數十人排隊等候。
社群平台上也有消費者分享「戰利品」，有網友成功買到聯名商品後曬出照片並寫下「6:30回去接著繼續睡」，顯示有粉絲天還沒亮就已出門排隊。
這次星巴克與Peanuts聯名，是為紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年。星巴克表示，美國參與活動的門市15日起推出10款收藏商品，包括杯具、史努比絨毛玩偶、迷你托特包、吊飾及徽章等，數量有限、售完為止。
其中20盎司史努比玻璃冷飲杯售價39.95美元，每名顧客限購兩個；其他商品包括34.95美元史努比絨毛玩偶、29.95美元迷你托特包、16.95美元吊飾及14.95美元徽章組等。
星巴克將這批商品定位為秋季限定系列，官方並未表示「只賣一天」，不過記者15日詢問的南北加州多家門市人員均表示，首日商品售完後隔日不會補貨。有店員建議，消費者可碰碰運氣到Safeway或Target內的星巴克，這類門市鋪貨量有時較多，買到機會可能較高。
除了周邊商品，星巴克也推出兩款Peanuts期間限定「Secret Menu」飲品，包括Charlie Brown Mocha Frappuccino及Snoopy Cookie Frappuccino，15日起可在Starbucks App的「Trending Beverages」中找到。
因為史努比秋季限定系列數量有限且門市配貨很少，熱門玻璃杯更是迅速售罄，加上官方主打收藏性，讓許多粉絲天未亮就排隊搶買。 無論南加州或北加州，多家門市都出現開店前排隊，甚至有人在店外露營等候；商品一到店就被搶空，店員也表示當天賣完後通常不會補貨。 星巴克這次推出10款收藏商品，包括史努比絨毛玩偶、迷你托特包、吊飾與徽章等，並同步上架Charlie Brown Mocha Frappuccino和Snoopy Cookie Frappuccino兩款限定飲品。
精華 FAQ
因為史努比秋季限定系列數量有限且門市配貨很少，熱門玻璃杯更是迅速售罄，加上官方主打收藏性，讓許多粉絲天未亮就排隊搶買。
無論南加州或北加州，多家門市都出現開店前排隊，甚至有人在店外露營等候；商品一到店就被搶空，店員也表示當天賣完後通常不會補貨。
星巴克這次推出10款收藏商品，包括史努比絨毛玩偶、迷你托特包、吊飾與徽章等，並同步上架Charlie Brown Mocha Frappuccino和Snoopy Cookie Frappuccino兩款限定飲品。
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