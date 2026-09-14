年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

國稅局（IRS）最新的數據顯示，灣區 高收入人口集中程度在全美名列前茅，其中馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，聖塔克拉拉縣排名第二；聖馬刁縣及舊金山 縣也雙雙躋身全美前十。

據舊金山紀事報分析最新公布的IRS數據，在至少有10萬份報稅 表的全美各縣中，以2023稅務年度計算，馬連縣和聖塔克拉拉縣申報總收入超過20萬元的納稅人比例分居全美第一、第二，兩地均有超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。

灣區另外兩個縣同樣名列前茅，聖馬刁縣排名全美第五，舊金山縣則排名第六。田納西州納許維爾（Nashville）以南的威廉森縣（Williamson County），以及包括多個華盛頓特區富裕郊區的維吉尼亞州勞登縣（Loudoun County），則排在聖馬刁和舊金山之前。

雖然最新IRS縣級資料反映的是2023年收入，但由於數據直接來自實際報稅資料，而非抽樣調查估算，因此仍被視為衡量各地居民收入最準確的資料之一。值得注意的是，這批數據尚未完全反映近年灣區人工智能熱潮創造的新一波財富，因此目前高收入人口比例可能已進一步上升。

從全州來看，加州約11%的納稅人年收入超過20萬元，而全美平均僅約8%。灣區幾乎所有縣的比例都超過加州平均水平，只有蘇諾瑪縣大致與全州平均相當；蘇拉諾縣（Solano County）約9%，雖低於加州平均，但仍高於全美水平。

不過，灣區富裕程度背後的收入來源存在明顯差異。馬連縣尤其突出，當地申報的總收入只有約一半來自工資，是灣區九縣中最低；相較之下，約11%來自資本利得、7%來自股息，另外約11%來自合夥企業或S型公司（S-corporation）。

聖馬刁縣和舊金山縣的資本利得及股息收入占比同樣相對較高。高收入納稅人的收入結構通常較為多元，除了薪資外，更大比例來自股票、房地產等資產產生的資本利得，以及股息和企業收益。

合夥企業及S型公司則常見於小型企業、律師事務所、醫療集團、房地產投資公司及獨立顧問。這類企業的利潤通常會直接轉至個人股東或合夥人的報稅表，因此少數收入極高的納稅人，也可能明顯拉高一個縣的相關收入占比。

相比之下，科技業高度集中的聖塔克拉拉縣呈現另一種模式。當地來自工資的收入比例在灣區相當高，同時也有較高比例的資本利得，但來自股息、合夥企業及S型公司的收入占比相對較低。