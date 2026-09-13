聯邦法官裁定ICE必須暫停吉爾洛拘留設施的建設

拜登任命的北加州聯邦法官李尤美裁定ICE必須暫停吉爾洛拘留設施建設。(維基百科圖片)

一名聯邦法官下令美國移民 與海關執法局（ICE ）暫停在吉爾羅伊（Gilroy）建設一處擬議中的拘留設施。此前，加州 和聖克拉拉縣的律師以環境問題為由提起訴訟，試圖阻止該項目。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，由前總統拜登提名的北加州加州聯邦地方法院法官李尤美（Eumi K. Lee，音譯）於上五支持了聖縣及加州檢察長辦公室的立場，針對該擬議的ICE拘留中心發布了初步禁令。

信使報報導顯示，這處ICE設施的施工工作已於5月開始。隨後在7月，聖塔克拉拉縣與ICE達成協議，暫停施工至本月。最新的裁決要求該項目在訴訟解決之前必須停工。

李尤美法官在裁決書中寫道，聯邦機構未能針對擬議拘留中心可能造成的環境污染進行研究。若建成，該中心將佔用一處原為農業資源中心的土地。李尤美指出，相關調查「揭露了已知的有害廢棄物違規問題」。

法官寫道，ICE未能提供證據證明在開工前進行了「有意義的環境分析」。李尤美指出，提交給法院的證據表明，現場的施工和拆除工作「增加了向環境中釋放有害物質的風險」。

「我們希望法院的裁決能傳達一個明確的訊息：對於該設施而言，目前的程序和選址都是錯誤的，」聖克拉拉縣府律師洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）周五在一份聲明中表示，「聯邦政府的違規行為掩蓋了該項目的根本缺陷。你不能把這樣一個設施硬塞到敏感土地上，而那裡又缺乏支持人員拘留所需的基本基礎設施。」

加州檢察長邦塔（Rob Bonta），一位曾多次對共和黨籍川普政府提起訴訟的民主黨人，發表聲明歡迎對這項裁決：「川普政府試圖秘密推進該設施的建設，無視環境保障措施，並將那些將承擔後果的社區排除在決策過程之外。」

ICE發言人未立即置評。

許多吉爾洛居民直言不諱地反對對ICE設施，並對這項禁令感到高興。 「我感到非常興奮。正義與平等正遭受各方攻擊，因此能取得這樣的勝利，顯得尤為珍貴，」 「 ICE 滾出吉爾洛」（ICE Out of Gilroy）聯盟主席阿曼達利斯（Rebeca Armendariz）說。該聯盟數月來一直透過抗議和遊說活動，反對 ICE計畫在當地設立的設施。

阿曼達利斯也指出，如果認為聯邦政府會就此放棄該選址，那就太「天真」了。她和其他人將繼續抗爭，反對這項開發案。

加州州政府和聖縣政府已尋求法院頒布令，永久叫停該計畫。 ICE 在法庭文件中寫道，如果建成，這座吉爾洛拘留設施將能夠每天拘留至少 120 人。然而，李尤美表示，該中心的實際容量可能超過該機構的估算值。

這塊地佔地 25 畝，位於 101 號公路以東、吉爾洛市界之外，緊鄰 152 號公路北側。

縣府律師辯稱，施工過程可能會釋放有害物質，且該設施的運作將導致化糞池系統超負荷運轉，對周邊社區和野生動物構成風險。

法官李尤美寫道，從 1993 年到 2023 年，該地塊曾由多家農業研究公司使用；由於使用殺蟲劑以及溶劑、酸、鹼性清潔劑和其他化學品，這些公司獲得了聖克拉拉縣頒發的「有害廢物產生設施」運營許可證。縣政府的檢查發現，這些公司存在「多起」涉及化學物質實際或潛在洩漏的違規行為。

聯邦政府律師對上述說法提出異議，辯稱聖縣政府早已知曉該地塊可能存在有害物質，且預期的人員增加量並不顯著。