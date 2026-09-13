樂手開季前突宣布罷工 舊金山歌劇院開季演出取消

圖為舊金山歌劇院音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）、總經理希爾沃克。（舊金山歌劇院提供）

舊金山 歌劇院（San Francisco Opera）勞資談判破裂，管弦樂團樂手12日晚間宣布罷工 ，迫使歌劇院在開演前緊急取消2026至2027年度開季大戲「Simon Boccanegra」。原定13日在金門公園登場的免費「公園歌劇」（Opera in the Park）音樂會也同步取消，為歌劇院第104個樂季揭幕蒙上陰影。

據舊金山紀事報報導，罷工消息直到12日晚間7時30分、距離晚間8時開演不到1小時才正式公布。當時不少盛裝出席的觀眾已經進入戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）就座。

舊金山歌劇院總監希爾沃克（Matthew Shilvock）隨後親自登台宣布取消演出，現場觀眾一片譁然。他同時證實，原定13日在金門公園舉行、深受民眾歡迎的年度免費戶外音樂會「公園歌劇」也取消。

這場勞資糾紛已持續數月。管弦樂團舊合約7月31日到期，代表樂手的美國音樂家聯盟第6分會（American Federation of Musicians Local 6）自5月起與資方談判，但始終未能達成新協議。樂手8月底已公開警告，如果開季前無法取得公平的新合約，將拒絕登台演出。

雙方對薪資方案的說法存在明顯分歧。樂手表示，資方最初提出相當於減薪26%的方案，其後調整為20%，最新方案則是五年凍薪。若計入通貨膨脹，五年下來實質收入仍相當於減少約20%。樂團認為，在舊金山高昂生活成本下無法接受這項條件。

歌劇院管理層則表示，最新五年方案並非直接減薪，而是改變薪酬結構，同時維持樂手目前的年度收入。管理層指出，歌劇院目前每年面臨約1500萬元的結構性赤字，長期以來支出增長速度超過收入，現有薪資制度難以持續。

根據剛到期的合約，舊金山歌劇院一般管弦樂手在24周樂季的最低保障基本薪資約為11萬8327元。

勞資僵局甚至可能影響歌劇院音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）的去留。兩名樂手向紀事報表示，金恩善日前曾向樂團成員表示，如果樂團罷工，她將以辭職表達支持。歌劇院則證實她曾私下表達對樂團的聲援，但截至12日晚間，尚未確認她是否正式提出辭呈。

受影響的開幕夜觀眾可選擇將票款轉為未來演出的抵用額、捐贈給歌劇院，或要求全額退款。目前「Simon Boccanegra」下一場演出排定於9月16日，但在罷工持續之下，能否如期登場仍存在變數

舊金山歌劇院是西海岸歷史最悠久、且仍然在維持運營的歌劇公司。（舊金山歌劇院提供）