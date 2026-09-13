警員濫用Flock車牌辨識系統 向家暴嫌疑人提供資料遭解雇

聖荷西警員濫用系統遭解雇。示意圖。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西 警察局一名警員因涉嫌將警方使用的Flock車牌辨識攝影機系統用於私人用途，遭到解雇。聖荷西警察局約瑟夫（Paul Joseph）證實此事，並表示這名警員的行為是對公眾信任的嚴重背叛。

根据Nbc Bay Area的报導，Flock車牌辨識攝影機近幾個月持續引發隱私爭議，多個隱私及人權團體認為，這類系統存在遭到濫用的風險，其潛在危害可能超過協助警方打擊犯罪所帶來的效益。

約瑟夫表示，自動車牌辨識系統（Automated License Plate Readers，簡稱ALPR）已經成為聖荷西警方執法行動的重要工具，因此警員違規使用系統的行為尤其嚴重，也讓整個警察局蒙羞。

聖荷西警方表示，這套攝影機近期曾協助追蹤一名涉嫌持槍搶劫的高危險嫌疑人。即使嫌疑人更換了車牌，警方仍能透過車牌辨識系統追蹤其行蹤。

不過，批評人士長期警告，這些系統可能被警員用於查詢與執法無關的資訊，甚至出於私人或非法目的濫用資料。聖荷西市政府此前也推出相關保障措施，試圖回應外界對隱私問題的擔憂。

約瑟夫透露，這起案件發生在今年春季。一名警員被指使用個人手機存取Flock車牌辨識資料，並將相關資訊提供給一名家暴 案件嫌疑人。約瑟夫表示，這名警員「存取車牌辨識資料，並將資料提供給一名家暴案件中的嫌疑人，使該嫌疑人能夠找到受害者。」

警方獲悉事件後，立即將這名警員停職接受調查，並展開刑事調查，隨後將案件移交地檢處處理。最終，聖荷西警察局決定將這名警員解雇。約瑟夫表示，事件曝光後，警方已經修改相關政策，確保Flock系統資料無法透過個人裝置存取。他說，自己對這名警員的行為「非常憤怒」，並認為對方沒有意識到這種行為有多麼嚴重。

不過，移民權益組織「移民權利與教育服務網絡」（Services, Immigrant Rights And Education Network，簡稱SIREN）認為，僅僅解雇一名警員並不足以解決問題。該組織認為，Flock系統本身構成大規模監控，應該關閉相關攝影機。問題並不只是個別警員、供應商或公司，而是全美各地已經出現大量證據，顯示地方政府機構以及自動車牌辨識系統供應商，對相關資料存在嚴重管理不善甚至濫用的情況。