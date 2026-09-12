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舊金山一夜連環車禍　4行人遭撞、2人送醫

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山周五一夜接續發生多起車禍，4行人遭撞、2人送醫。（記者李怡/攝影）
舊金山周五一夜接續發生多起車禍，4行人遭撞、2人送醫。（記者李怡/攝影）

舊金山周五晚間交通事故頻傳，短短不到一小時，從太平洋高地（Pacific Heights）、南市場區（SoMa）到西南部住宅區，接連發生多起汽車、行人、自行車及電動滑板車碰撞事故。其中California街與Webster街路口一輛汽車為閃避其他車輛，失控撞上4名行人，再撞上一輛停放路旁的汽車，造成2名行人受傷送醫，所幸均無生命危險。當晚另有至少兩起事故涉及駕駛離開現場，警方正分別調查。

警方表示，最嚴重事故約晚間9時31分發生於California街與Webster街。肇事車輛閃避另一輛汽車時撞向行人，醫護人員到場後將其中兩人送醫。約20分鐘後，Mission街與第五街附近又發生汽車與電動滑板車碰撞，汽車駕駛一度離開現場，警方其後找到涉事駕駛；幾乎同一時間，一名自行車騎士向Taraval警察分局報案，稱在Victoria街與Holloway大道附近遭汽車撞傷，對方沒有留在現場。晚間10時許，24街與Santiago街附近又傳出交通碰撞。

據現場居民表示，一晚數起事故看似巧合，背後卻反映城市道路長期存在的風險。舊金山街道密集，汽車、巴士、自行車、電動滑板車與行人經常共用有限路面；入夜後能見度降低，路口轉彎、搶黃燈、車速過快或一瞬間分心，都可能讓駕駛來不及反應。尤其在人流密集的商業區及住宅區，行人過街、自行車穿越路口與汽車轉彎經常發生交會，一次錯誤判斷，就可能從普通通勤變成交通事故。

舊金山多年推動「零死亡願景」（Vision Zero），透過道路改造、降低速限及加強取締改善安全，但如何減少嚴重碰撞，至今仍是城市交通治理難題。

從4名行人在同一路口遭撞，到自行車及電動滑板車事故接連發生，周五晚間的情況凸顯舊金山道路安全仍有改善空間。對每天穿梭市區的居民來說，「道路安全」不是抽象的市府政策，而是能不能平安走過一個路口、騎車回家、開車抵達目的地。道路設計和執法固然重要，但駕駛、騎士與行人在路口多一分警覺，也仍是避免下一場事故最直接的一道防線。

精華 FAQ

  • 最嚴重事故發生在California街與Webster街路口，汽車為閃避其他車輛失控撞上4名行人，之後又撞上路旁停車，造成2名行人受傷送醫，所幸都沒有生命危險。

  • 同一晚還發生汽車與電動滑板車碰撞，以及自行車騎士遭汽車撞傷等事故；其中至少2起涉及駕駛離開現場，警方已找到其中1名涉事駕駛並持續調查。

  • 事件凸顯舊金山路口車流與人流交織、夜間視線較差、轉彎與搶黃燈風險高等問題，即使市府推動Vision Zero，如何降低嚴重碰撞仍是城市交通治理難題。

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