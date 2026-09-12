油價漲到食物銀行也吃不消 矽谷送糧每月燒掉7.3萬美元

高油價增加仰賴卡車運送物資的食物銀行配送成本。圖為佛利蒙一處加油站資料照片。（記者王湘涵／攝影）

加州油價 居高不下，不只民眾加油荷包縮水，就連仰賴卡車運送物資的食物銀行 也吃不消。服務南灣及半島地區的矽谷 第二豐收食物銀行（Second Harvest of Silicon Valley）表示，目前每月柴油支出已高達約7.3萬美元，燃料成本較去年同期增加48%，高油價正進一步推高食物配送成本。

根據NBC灣區新聞報導，加州部分加油站的柴油價格目前已逼近每加侖10美元，對擁有大量運輸需求的食物銀行而言，柴油價格上漲衝擊尤其直接。第二豐收食物銀行仰賴卡車將食物運往各地發放據點，油價愈高，每一趟配送成本也隨之增加。

最新數據也顯示柴油價格持續走高，美國勞工統計局（BLS）10日公布8月生產者物價指數（PPI），最終需求能源價格單月上漲4.2%，其中柴油價格更大漲24.1%，也是推升當月商品價格的重要因素之一。

第二豐收食物銀行是矽谷主要食物援助機構之一，服務範圍橫跨聖他克拉拉及聖馬刁兩縣。食物銀行面臨的成本壓力也顯示，燃料價格上漲的影響不只反映在民眾加油支出，也進一步延伸至社區食物配送及援助服務。