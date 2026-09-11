我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花費不到5萬元 維州女子零經驗靠網路自學蓋出夢想小屋

快遞、找工…紐約華男騙了近百人逾50萬元

父女膚色不同竟被疑「販運」 聖荷西47歲女子涉仇恨犯罪被捕

記者王湘涵/聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

聖荷西一名父親帶著女兒外出時，因兩人膚色不同，竟遭陌生女子懷疑是在「販運」小孩。雙方交涉影片在網路瘋傳後，警方展開調查，並發現這名女子還涉及聖荷西其他多起事件。警方10日將該名47歲女子逮捕，涉嫌跟蹤、仇恨犯罪等多項罪名，目前案件仍在調查中。

事件發生在6日上午，地點位於聖荷西南部Almaden地區Aspen Creek 6400號街區。警方表示，女子開車多次接近一對父女，並對兩人發表帶有歧視性的言論，警方接獲仇恨動機事件通報後介入調查。

根據父親拍攝、之後在社群媒體廣泛流傳的影片，女子從車內與父女交談，不僅聲稱自己「與聯邦政府合作」，還質疑女孩是否真的是男子的女兒。父親在社群媒體形容自己是「棕色人種」（brown），女兒則是半白人（half-white）。

影片中，女子直接以兩人膚色不同為由，表示女孩看起來是白人、父親則是有色人種，因此懷疑男子可能正在「購買、販賣或販運」這名孩子。父親面對突如其來的指控相當錯愕。

聖荷西警方表示，調查人員利用自動車牌辨識系統確認涉案車輛及女子身分，進一步調查時發現，同一名女子還涉及聖荷西市內其他一系列案件，其中包括9日在南聖荷西一所高中發生的騷擾事件。

聖荷西聯合學區也曾向學區家庭發出警告，表示接獲一名女子騷擾社區成員的通報，包括拍攝影片、照片，再將內容上傳社群媒體。警方另接獲通報，社群媒體上出現涉及高中女生更衣室的拍攝影像，相關事件也受到調查。

隨著多起事件浮上檯面，聖荷西警局攻擊案件組針對相關案件展開調查，之後在聖荷西找到並逮捕這名女子，她被送往聖他克拉拉縣主監獄，涉嫌罪名包括跟蹤及仇恨犯罪等。警方尚未公布女子姓名，並呼籲掌握相關案件資訊的民眾與攻擊案件組聯絡。

精華 FAQ

  • 因為女子看到父親與女兒膚色不同，便在街頭質疑女孩是否真是其親生女兒，甚至進一步指稱男子可能涉及購買、販賣或販運孩童。

  • 警方透過自動車牌辨識系統確認涉案車輛與女子身分，再追查其活動軌跡，發現她還涉入聖荷西多起案件，最後在市內將她逮捕。

  • 警方指出，她還涉及南聖荷西高中騷擾事件，以及與社群媒體上拍攝、上傳社區成員與高中女生更衣室影像有關的通報案件。

仇恨犯罪 社群媒體 聖荷西

上一則

前員工控遭舊金山中華總商會高層12年性侵 還被威脅封口

延伸閱讀

女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺

女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺
聖荷西勒死1友 再至密爾比達撞死1友…南灣女遭控2謀殺罪

聖荷西勒死1友 再至密爾比達撞死1友…南灣女遭控2謀殺罪
東聖荷西8歲女童死亡 法醫認定「醫療疏忽」屬他殺

東聖荷西8歲女童死亡 法醫認定「醫療疏忽」屬他殺
涉交友軟體性侵 華男犯案後離境 近期又回洛城被捕

涉交友軟體性侵 華男犯案後離境 近期又回洛城被捕
CBP官員涉持槍性侵芝4華女 辯稱遭中國賣淫集團設局

CBP官員涉持槍性侵芝4華女 辯稱遭中國賣淫集團設局

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
具有華人血統的九歲演員Mason Reeves在舊金山農夫市場被發掘，如今正朝著奧斯卡獎邁進。（美聯社）

金山9歲童星梅森里夫斯 朝奧斯卡最佳女主角獎邁進

2026-09-10 02:20

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗