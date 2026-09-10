寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

適逢Pokémon問世30周年，Target今年推出超過100項限定商品，涵蓋服飾、配件、居家及食品等類別。（翻攝自Target官網）

「決定是你了！」寶可夢迷想入手新水壺，還得再耐心等幾天。Target 百貨公司近日向粉絲喊話「準備好了嗎？」預告人氣水壺品牌Owala與Pokémon聯名新品將於16日登場。官方目前先「賣關子」，僅曝光五款水壺的局部圖案，包括皮卡丘、噴火龍、耿鬼、伊布及其進化型，以及集結妙蛙種子、小火龍、傑尼龜的初代御三家款，並標示新品為Target獨家。

Target目前仍對新品「賣關子」，官方預告圖僅以局部方式露出五款瓶身設計，並未一次公開完整樣貌。

官網尚未公布完整商品照，但水壺實品照片已提前在網路及社群媒體流傳。從目前曝光的照片來看，五款各有鮮明配色：皮卡丘款以亮黃色搭配藍色，瓶身有大幅皮卡丘圖案；噴火龍款以深藍、橘色為主，加入噴火龍及火焰元素；耿鬼款則走深紫色調，以角色招牌笑臉搭配紫、藍色圖案；伊布款一次集結伊布及多種進化型態；初代御三家款則採深綠色瓶身，散布妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、精靈球及不同屬性圖案。

這批聯名水壺已在Owala粉絲社群掀起討論，Reddit近日陸續出現實品照片，不少網友開始點名想入手的角色，也有人希望推出24或32盎司等更大容量版本。另有照片顯示，部分水壺疑似已提前出現在Target門市貨架上，不過相關照片多為轉貼，確切拍攝門市及是否已能提前購買都無法確認。

至於正式售價、是否有多款容量，以及線上與實體店的詳細開賣安排，目前Target仍未公布。隨著16日上市日期接近，更多商品細節也有待官方揭曉。

這並非Target第一次與Pokémon合作，今年適逢Pokémon問世30周年，Target早在4月便宣布推出限定系列，超過100項商品分兩波於5月及6月上市，涵蓋服飾、配件、居家及食品等，並與Mead、Caboodles、Lip Smacker等品牌合作。Target表示，它也是今年美國唯一與Pokémon共同推出30周年獨家系列的大型零售商。如今Owala加入聯名陣容，也讓Target今年的Pokémon 30周年商品企劃持續延燒至秋季。

Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）