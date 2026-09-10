亞馬遜吉爾洛資料中心引發爭議 居民質疑審批透明度

亞馬遜在南灣的數據中心遭到質疑。（記者龔玥╱攝影）

亞馬遜 正在吉爾洛興建的資料中心引發當地居民及透明度倡議團體關注。由吉爾洛居民柯迪加（Georgine Scott-Codiga）領導的「Americans for Transparency」近日向市府提出正式申訴，質疑資料中心所在土地涉嫌違反加州 土地分割法（California Subdivision Map Act），並要求市府暫停相關審批。

根据聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，該團體要求市府停止接受亞馬遜的供水接駁申請，直到土地分割問題釐清；正式調查相關土地是否涉及違法分割；將案件轉交聖塔克拉拉縣處理；並書面通知亞馬遜，在土地問題解決前不會核發相關批准。

柯迪加還指出，資料中心計畫使用超過25台柴油發電機，基地所在區域被認為屬於污染程度較高地區，因此可能帶來環境影響。此外，她也對資料中心的用水量及就業效益提出質疑，認為項目創造的工作職位有限。

不過，吉爾洛市府否認土地分割存在違規。吉爾洛市行政官莫雷（Matt Morley）表示，市府人員及市府律師已花費大量時間調查相關指控，確認土地調整符合加州法律。

莫雷表示，2020年7月，兩個私人業主當時進行土地界線調整，使部分地塊縮小、其中一塊變大。但這項調整並沒有產生新的土地地塊，因此不涉及違法分割。他表示，相關變更當時已由市工程師批准，亞馬遜隨後購買了調整後面積較大的地塊。

柯迪加則不接受市府的說法，認為市府沒有提供足夠證據說明土地調整合法。

除了土地問題，居民也對市府過去處理大型開發案的方式提出質疑。吉爾洛市長表示，2020年的土地界線調整並不需要市議會或規畫委員會參與，因此當時也沒有進入可供居民公開發表意見的程序。

按照市府提出的新做法，未來1萬5000平方呎以上的新商業項目，開發商需要與社區舉行會議，項目1000呎範圍內的居民也會收到郵件通知。需要提交環境影響報告的項目，則必須送交規畫委員會審查，並通知居民參加公開聽證；達到這一規模的項目將不再由市府行政程序直接批准，最終決定權仍由市議會掌握。

亞馬遜表示，吉爾洛資料中心計畫投資約20億美元，目的是協助當地經濟多元化，預計帶來約5.32億美元的國內生產總值，創造約90個資料中心現場職位，以及社區其他地區約160個全職工作。

公司並表示，項目將使用100%無碳能源，計畫到2030年全面使用再生水，同時投資土地保育及水資源補充項目，相關基礎設施成本也將由亞馬遜承擔。