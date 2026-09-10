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亞馬遜吉爾洛資料中心引發爭議 居民質疑審批透明度

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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亞馬遜在南灣的數據中心遭到質疑。（記者龔玥╱攝影）
亞馬遜在南灣的數據中心遭到質疑。（記者龔玥╱攝影）

亞馬遜正在吉爾洛興建的資料中心引發當地居民及透明度倡議團體關注。由吉爾洛居民柯迪加（Georgine Scott-Codiga）領導的「Americans for Transparency」近日向市府提出正式申訴，質疑資料中心所在土地涉嫌違反加州土地分割法（California Subdivision Map Act），並要求市府暫停相關審批。

根据聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，該團體要求市府停止接受亞馬遜的供水接駁申請，直到土地分割問題釐清；正式調查相關土地是否涉及違法分割；將案件轉交聖塔克拉拉縣處理；並書面通知亞馬遜，在土地問題解決前不會核發相關批准。

柯迪加還指出，資料中心計畫使用超過25台柴油發電機，基地所在區域被認為屬於污染程度較高地區，因此可能帶來環境影響。此外，她也對資料中心的用水量及就業效益提出質疑，認為項目創造的工作職位有限。

不過，吉爾洛市府否認土地分割存在違規。吉爾洛市行政官莫雷（Matt Morley）表示，市府人員及市府律師已花費大量時間調查相關指控，確認土地調整符合加州法律。

莫雷表示，2020年7月，兩個私人業主當時進行土地界線調整，使部分地塊縮小、其中一塊變大。但這項調整並沒有產生新的土地地塊，因此不涉及違法分割。他表示，相關變更當時已由市工程師批准，亞馬遜隨後購買了調整後面積較大的地塊。

柯迪加則不接受市府的說法，認為市府沒有提供足夠證據說明土地調整合法。

除了土地問題，居民也對市府過去處理大型開發案的方式提出質疑。吉爾洛市長表示，2020年的土地界線調整並不需要市議會或規畫委員會參與，因此當時也沒有進入可供居民公開發表意見的程序。

按照市府提出的新做法，未來1萬5000平方呎以上的新商業項目，開發商需要與社區舉行會議，項目1000呎範圍內的居民也會收到郵件通知。需要提交環境影響報告的項目，則必須送交規畫委員會審查，並通知居民參加公開聽證；達到這一規模的項目將不再由市府行政程序直接批准，最終決定權仍由市議會掌握。

亞馬遜表示，吉爾洛資料中心計畫投資約20億美元，目的是協助當地經濟多元化，預計帶來約5.32億美元的國內生產總值，創造約90個資料中心現場職位，以及社區其他地區約160個全職工作。

公司並表示，項目將使用100%無碳能源，計畫到2030年全面使用再生水，同時投資土地保育及水資源補充項目，相關基礎設施成本也將由亞馬遜承擔。

精華 FAQ

  • 他們質疑土地調整是否違反加州土地分割法，也擔心資料中心的柴油發電機、用水量與環境影響，並認為市府審批過程缺乏公開透明。

  • 市府表示已由人員與律師詳細調查，確認2020年的土地界線調整只是私有地塊邊界變更，沒有產生新地塊，因此不屬於違法分割。

  • 亞馬遜稱將投資約20億美元，預估帶來約5.32億美元GDP與約250個工作機會，並承諾使用100%無碳能源、2030年全面改用再生水。

加州 亞馬遜

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