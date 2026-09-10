布利桑頓一夜至少10商家遭破門 嫌犯連環犯案、警方追車仍逃逸

東灣布利桑頓10日凌晨至少10家商店接連遭破門。圖為布利桑頓市中心街景，非案發地點。（記者王湘涵╱攝影）

東灣布利桑頓10日凌晨發生連環商家破門竊案，至少10家店面接連遭鎖定。多名身穿黑衣的嫌犯砸破商家玻璃門闖入，部分店家收銀機內現金遭竊。警方一度發現嫌犯車輛並展開追捕，但考量公共安全後停止追車，嫌犯最終逃逸。

根據NBC灣區 新聞報導，10日凌晨約4時30分，NBC灣區一名攝影記者在Santa Rita Road附近目擊其中三起破門案，約四至屋名身穿黑衣的人砸破商家前門玻璃後闖入，隨後搭乘一輛銀色汽車離開。NBC灣區記者雷德爾(Bob Redell)隨即報警，三輛布利桑頓警車在數分鐘內趕抵現場。警方試圖包圍嫌犯車輛，但嫌犯仍駕車逃離，警方隨後展開短暫追捕。

嫌犯車輛沿Valley Avenue行駛，之後轉上Stanley Boulevard，逃逸過程中甚至關閉車燈，警方一路追至Isabel Avenue附近，最終因考量公共安全決定停止追捕。

在Santa Rita Road一帶案件發生前，警方已接獲其他商家遭闖入的報案。約凌晨3時50分，鄰近利佛摩Premium Outlets的Pacific Pearl購物中心已有數家商家遭到破門，警方當時正在搜尋涉案嫌犯。其中一家韓式炸雞餐廳的監視器畫面顯示，多人砸破店面入口後迅速闖入，並在短時間內帶走現金後離開。

截至目前，部分遭鎖定商家的收銀機內現金遭竊，店面玻璃等設施也遭到破壞。警方尚未公布所有受害商家的完整名單，也尚未公布是否有人遭逮捕，案件仍在調查中。