AI熱潮下 舊金山房租飆漲26% 市長宣佈「租房緊急狀態」出手護租客

市長羅偉（Daniel Lurie）10日緊急宣布六項租客保護法案，並將當前情況稱為「舊金山租房緊急狀態」，希望降低居民遭驅逐風險，並限制部分大幅加租情況。（記者王子涵╱攝影）

人工智能（AI）熱潮帶動高薪科技人才湧入，舊金山 房租快速上漲。租屋平台Apartment List數據顯示，舊金山8月租金 中位數較一年前上漲近26%。市府統計則顯示，最近一個年度期間的租客 驅逐通知增加44%。市長羅偉（Daniel Lurie）10日緊急宣布六項租客保護法案，並將當前情況稱為「舊金山租房緊急狀態」，希望降低居民遭驅逐風險，並限制部分大幅加租情況。

舊金山長期是全美住房成本最高的城市之一，近年新屋供應有限，而人工智能產業快速擴張，又吸引大批收入較高的從業人員進入市場。Apartment List形容灣區目前的租金增速十分驚人，明顯快於全美其他市場。儘管驅逐通知增加，數量仍未達到前兩輪科技繁榮時期的水平。

房租問題逐漸成為羅偉面臨的重要政治壓力。羅偉上任後持續強調舊金山正從疫情期間的經濟低谷恢復，但住房倡議人士認為市府仍應更積極推動住宅興建；部分進步派人士則批評，市府目前對於幫助租客留在舊金山所做的措施仍不足。

羅偉表示，雖然多數居民感受到舊金山正在朝較好的方向發展，但很多人同時也在問，自己是否仍有能力繼續住在這座城市？他指出，舊金山過去經歷過多次經濟繁榮，這一次應讓復甦成果惠及更多居民，使市民能夠長期扎根並分享城市發展帶來的成果。

六項法案中包括，依據加州艾利斯法案（Ellis Act）遭驅逐的租客可獲得的補償提高25%，平均每人約增加3000元。艾利斯法案允許房東在決定將出租住宅退出租賃市場時，驅逐原本居住在租金管制單位中的房客。

另一項措施將為舊金山市向面臨驅逐的租客提供免費法律代理的項目追加300萬元。市長辦公室表示，相關資金預計可讓約400戶家庭獲得較完整的法律服務，而非只能得到部分協助。

此外，羅偉主管遊民事務的部門將支持一項2700萬元的租金補助計畫，用於填補部分聯邦住房補助券在今年底到期後留下的缺口。市長辦公室估計，相關經費可協助約650戶極低收入家庭。

羅偉也把此前已表態支持的市議員費爾德（Jackie Fielder）的提案納入六項措施。該提案規定，除非租客積欠的租金超過聯邦政府所界定的一個月公平市場租金，否則房東不得以欠租為由將其驅逐。

另外兩項措施分別由市議員李爾德（Danny Sauter）及麥德誠（Matt Dorsey）支持。李爾德的提案將「累積租金」（banked rent）一次性漲幅限制在10%。所謂累積租金，是指受租金管制住宅的房東沒有立即使用每年允許的租金漲幅，而是累積後在日後調高租金。多爾西的提案則要求每年向租客提供提醒，說明租金漲幅限制，以及驅逐相關的法律保障。

除了六項法案外，市府還將投入100萬元推出「了解你的權利」（Know Your Rights）宣傳計畫，向租客及房東介紹現有法律保障與責任。市長辦公室表示，舊金山商會也同意動員會員協助推廣相關資訊。

市府同時將鼓勵更多租客使用市府法律顧問辦公室的投訴平台，舉報可能違反法律的企業或房地產業主。

市長羅偉（Daniel Lurie）10日緊急宣布六項租客保護法案，並將當前情況稱為「舊金山租房緊急狀態」，希望降低居民遭驅逐風險，並限制部分大幅加租情況。（記者王子涵╱攝影）